Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, otomobil sektöründe yeni bir krize yol açacak gibi görünüyor. Dünyanın en büyük hammadde tedarikçileri arasında olan Rusya, otomobillerde kullanılan hammadde ihracatını durdurabilir. Böylesi bir durum, küresel otomobil üretimini durma noktasına getirebilir.

Otomobil sektörü, COVID-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan oldu. Zira pandemi nedeniyle yaşanan çip krizi, otomobil üretimini dünya genelinde yavaşlattı. Bu da otomobil fiyatlarının yükselmesine ve araç satın almanın zorlaşmasına yol açtı. Ancak şimdi, otomobil dünyasını yeni bir krizin beklediği söyleniyor. Krizin yeni nedeni, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın otomobil sektöründe nasıl bir krize yol açabileceğini anlayamamış olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; Rusya, dünyanın önde gelen hammadde tedarikçilerinden bir tanesi. Bu ülke, elektrik motorlu otomobillerin bataryalarında kullanılan nikel için kritik önem arz ediyor. Hatta dünyanın en büyük üçüncü nikel tedarikçisi Rusya. Benzer şekilde içten yanmalı motorlu otomobillerdeki katalitik konvertörlerde kullanılan paladyum da Rusya'da bol. Ülke, küresel ihtiyacın yüzde 40'ını tek başına karşılıyor.

Putin ihracatı durdurursa, otomotiv sektörü de durma noktasına gelebilir

Yaşanan gelişmelere genel olarak baktığımızda, dünyanın Ukrayna'dan taraf olduğunu söyleyebiliriz. Batı, Rusya'nın saldırılarını bitirmek ve ülkeyi pasif duruma düşürebilmek için özellikle de ekonomi kartını uyguluyor. İşte bu durum, otomobil sektörünün geleceği için tedirginlik yaratıyor. Zira Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batının ambargosuna karşı ihracı durdurma kartını oynayabilir. Bu da batıdaki otomobil devlerinin üretimde sonunu getirir. Eğer şirketler kendilerine yeni tedarikçiler bulamazlarsa, otomobil üretimi küresel çapta kesintiye uğrayabilir.

Rusya, otomobil sektörü için yalnızca hammadde tedarikçisi değil. Ülke, dünya devlerinin üretim üssü haline dönüşmüş durumda. Rusya'da her yıl 1 milyondan fazla otomobil üretimi gerçekleştiriliyor. Bu otomobillerin ciddi bir bölümü de ihraç ediliyor. Putin, batının kendisine ambargo uygulaması durumunda otomobil ihracatını da yavaşlatabilir ya da tümden durdurabilir. Böyle bir durumda da en çok etkilenen, otomobil üretici şirketler ile tüketiciler olur...

Şunu da belirtmek gerek; Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş zaten hammaddelerin fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Örneğin paladyum fiyatı, savaşın çıktığı an itibarıyla 2 bin 500 dolara kadar yükseldi. Bu durum, ambargo olmaması durumunda bile otomobil sektörünün etkileneceği anlamına geliyor. Sektör kaynaklarına göre paladyum fiyatındaki artışın araçlara yansıması, sedan ve hatchback gibi otomobillerde 150 dolara kadar, SUV ve daha büyük araçlarda 200 dolara kadar olacak...