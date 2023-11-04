6 Şubat depremlerinde yaşananları anlatacak Şahsi Meselemiz filminin çekimleri başladı. Bununla birlikte sosyal medya, film konusunda ikiye bölündü.

Yaralarını hâlâ sarmaya çalıştığımız 6 Şubat depremleri, ülkemizi hazırlıksız bir şekilde yakalayıp büyük bir felaket olarak akıllara kazındı. Buna bağlı olarak sayısız vatandaş; evinden, sevdiklerinden ve bağlı olduğu değerlerinden kopmak zorunda kaldı.

Yaralar hâlâ sarılmaya devam ederken sosyal medya yorumlarına göre “talihsiz bir zamanda” ortaya çıkan Şahsi Meselemiz filmi, sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu. 7,5 aydır hazırlıkları yapılan filmin çekimleri de başladı. Bu filmin neden bu kadar tartışma konusu olduğuna açıklık getirelim.

Film, depremde yaşananları konu alacak.

1 ayda çekimlerinin tamamlanması beklenen filmin galası, depremin gerçekleştiği tarih olan 6 Şubat’ta, Hatay’da yapılacak. Oyuncu kadrosunda Cezmi Baskın, Uğur Çavuşoğlu, Ömer Ahmet, Hilal Anay ve Özmen gibi isimlerin yer aldığı film, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’dan da destek görüyor. Masatlı’nın film hakkındaki açıklaması şu şekilde:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hatay ili için 'benim şahsi meselem' demiş. Tabi bu ifadeden hareketle bizler de bu ulusun, bu milletin insanları olarak bu topraklara her şeyiyle bağlı olarak Hatay'ın da bizim meselemiz olduğunu göstermek için gayret ediyoruz.”

“Bugün de 'Şahsi Meselemiz' filmin ilk çekim günü. Başta yapımcı Bülent Bey, yönetmenimiz ve Türkiye'nin tüm ekranlarından tanıdığımız sanatçılarla bir aradayız. Onlar da bu sahneleri aslında yeniden canlandırarak bu felaketin ne kadar büyük olduğunu ve bu felaketten bir milletin nasıl tekrar ayağa kalkıp normaline dönmeye çalıştığını göstermeye çalışıyorlar.”

Oyuncu Hilal Anay’ın sözleri de farklı kitlelerce tepki çekti:

“Eşini kaybetmiş birini canlandırıyorum. Enkazda ve bir türlü bunu kabullenemiyor, idrak edemiyor, reddediyor sürekli. Onun uyanışını anlatmaya çalışıyorum aslında ve sahneleri oynarken aslında oynamıyoruz, yaşıyoruz.”

“Çünkü 50 metre ötemizde bu acıyı 8 ay öncesinde sıcağı sıcağına yaşamış insanlarla birlikte çekiyoruz. Temas halindeyiz, çok yakınız. Sahne bittiğinde göz göze geliyorum ve o an bir oyuncu için bence tarif edilemez.”

Enkazların arkada dekor olması, çekimler sırasında en başta çevredekilerin bu sahneleri görüyor olması, filmde gerçekten her şeyin anlatılıp anlatılmayacağı ve Vali Masatlı’nın “normale dönmeye çalışmak” üzerine yaptığı açıklamalar, sosyal medyada gelen şikâyetlerin başlıca konuları olarak göze çarpıyor.

Sosyal medyada gelen tepkilerin bazıları:

Bunlar haricinde filmi heyecanla bekleyenler de var.

Sizin film hakkındaki düşünceleriniz neler?