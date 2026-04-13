Evine Molotof Atılan OpenAI CEO'su Sam Altman, Yaşananlara Yanıt Olarak Duygusal Bir Blog Yazısı Yayımladı

Hakkında çarpıcı iddialar yer alan bir makale yayımlanan ve sonrasında evine molotof kokteyli atılan Sam Altman, yaşananlara bir yanıt olarak bir blog gönderisi yayımladı.

Dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, son günlerde gündeme taşınan bir isimdi. İlk olarak The New Yorker tarafından onunla ilgili biri makale yayımlanmış ve büyük iddialar ortaya atılmıştı. Makalede Altman’ın şirkette gerçekleri çarpıtan manipülatif bir isim olduğu, şeffaflık problemleri gibi iddialar bulunuyordu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bunun yanı sıra makalenin yayımlanmasından yalnızca birkaç gün sonra geçtiğimiz cuma günü Sam Altman’ın San Francisco’daki evine molotof kokteyli atıldı. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Bu kişinin kimliği açıklanmazken polis, şüpheliyi OpenAI genel merkezini yakmakla tehdit ederken tutukladığını duyurdu. Yaşanan bu olaylardan sonra Sam Altman sessiz kalmadı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Sam Altman tarafından yaşananlara yanıt

Altman, cuma akşamı evine yapılan saldırıya ve The New Yorker’ın makalesine yanıt olarak kapsamlı bir blog gönderisi yayımladı. “İşte ailemin fotoğrafı. Onları her şeyden daha çok seviyorum.” ifadeleriyle başlayan blog gönderisinde Altman, yaşananlara ve hakkındaki iddialara değinerek “Gecenin bir yarısında uyanığım ve çok sinirliyim. Kelimelerin ve anlatıların gücünü hafife aldığımı düşünüyorum.” dedi ve makaleye atıfta bulundu.

OpenAI CEO’su, yanıtında geriye dönüp baktığında "gurur duyduğu birçok şey ve bir sürü hata" tespit edebildiğini ifade etti. Yaptığı hatalar arasında, "çatışmadan kaçınma" eğiliminin de bulunduğunu ve bunun "hem kendisine hem de OpenAI'ye büyük acı verdiğini" söyledi.

Muhtemelen 2023’teki CEO’luktan atılıp geri alınma krizine yanıt olarak şunları da söyledi: “Önceki yönetim kurulumuzla yaşadığım ve şirket için büyük bir karmaşaya yol açan bir anlaşmazlıkta kendimi kötü yönettiğim için gurur duymuyorum. OpenAI'nin çılgın yolculuğu boyunca birçok başka hata da yaptım; son derece karmaşık bir durumun merkezinde yer alan, her yıl biraz daha iyi olmaya çalışan, her zaman misyon için çalışan kusurlu bir insanım.”

Devamında ise incittiği insanlardan özür dilediğini belirtti. Ayrıca çok fazla Shakespearevari drama yaşandığını kabul etti ve bunu insanları çılgın şeyler yapmaya iten bir güç çemberi dinamiğine bağladı. Altman, “iyi niyetli eleştiri ve tartışmayı memnuniyetle karşıladığını” belirterek sözlerini tamamladı ve “Teknolojik ilerlemenin geleceği sizin ve benim ailem için inanılmaz derecede iyi hâle getirebileceğine” olan inancını yineledi.

Altman'ın açıklamasının tamamı:

"İşte ailemin fotoğrafı. Onları her şeyden çok seviyorum.

Görsellerin gücü var. Normalde özel hayatımıza çok önem veririz ancak bu durumda, hakkımda ne düşünürlerse düşünsünler, bir sonraki kişinin evimize Molotof kokteyli atmasını caydırabileceği umuduyla bir fotoğraf paylaşıyorum. İlk kişi bunu dün gece, sabah 3:45'te yaptı. Neyse ki eve çarptı ve kimse yaralanmadı.

Kelimelerin de gücü var. Birkaç gün önce hakkımda kışkırtıcı bir makale yayınlandı. Dün biri bana bunun yapay zekâ konusunda büyük bir endişenin yaşandığı bir dönemde çıktığını ve benim için işleri daha tehlikeli hale getirdiğini söyledi. Bunu önemsemedim. Şimdi gece yarısı uyanığım, çok sinirliyim ve kelimelerin ve anlatıların gücünü hafife aldığımı düşünüyorum. Bu, birkaç şeye değinmek için en uygun zaman gibi görünüyor.

Öncelikle inandığım şeylerden bahsedeyim. Herkesin refahı için çalışmak, tüm insanları güçlendirmek ve bilim ve teknolojiyi geliştirmek benim için ahlaki yükümlülüklerdir. Yapay zeka, insan yeteneklerini ve potansiyelini genişletmek için şimdiye kadar görülmüş en güçlü araç olacak. Bu araca olan talep esasen sınırsız olacak ve insanlar onunla inanılmaz şeyler yapacaklar. Dünya büyük miktarda yapay zekayı hak ediyor ve bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bulmalıyız.

Her şey yolunda gitmeyecek. Yapay zekâya dair korku ve endişe haklı; uzun zamandır, belki de tarihte hiç olmadığı kadar büyük bir toplumsal değişime tanık oluyoruz. Güvenliği doğru bir şekilde sağlamalıyız ki bu sadece bir modeli uyumlu hale getirmekle ilgili değil; yeni tehditlere karşı dirençli olmak için acilen toplum çapında bir yanıta ihtiyacımız var. Bu, çok daha iyi bir geleceğe ulaşmak için zorlu bir ekonomik geçiş sürecinde yol göstermeye yardımcı olacak yeni politikalar gibi şeyleri de içeriyor.

Yapay zekâ demokratikleştirilmelidir; güç çok fazla yoğunlaşmamalıdır. Geleceğin kontrolü tüm insanlara ve kurumlarına aittir. Yapay zekâ, insanları bireysel olarak güçlendirmeli ve geleceğimiz ve yeni kurallar hakkında kararları kolektif olarak almalıyız. Birkaç yapay zekâ laboratuvarının geleceğimizin şekliyle ilgili en önemli kararları almasının doğru olduğunu düşünmüyorum.

Uyarlanabilirlik çok önemlidir. Hepimiz çok hızlı bir şekilde yeni şeyler öğreniyoruz; bazı inançlarımız doğru, bazıları yanlış olacak ve teknoloji geliştikçe ve toplum evrimleştikçe bazen fikrimizi hızla değiştirmemiz gerekecek. Süper zekanın etkilerini henüz kimse anlamıyor, ancak etkileri muazzam olacak.

İkinci olarak kişisel düşüncelerimi paylaşıyorum.

OpenAI'nin ilk on yılındaki çalışmalarıma dönüp baktığımda, gurur duyduğum birçok şey ve bir sürü hata olduğunu söyleyebilirim. Elon ile yaklaşan davamızı düşünüyordum ve OpenAI üzerinde istediği tek taraflı kontrolü kabul etmeme konusundaki kararlılığımı hatırlıyordum. Bundan gurur duyuyorum ve OpenAI'nin varlığını sürdürmesine olanak sağlayan o dar yoldan ve ardından gelen tüm başarılardan da gurur duyuyorum.

Çatışmadan kaçınmamdan gurur duymuyorum, bu durum hem bana hem de OpenAI'ye büyük acılara neden oldu. Önceki yönetim kurulumuzla yaşadığım ve şirket için büyük bir karmaşaya yol açan bir anlaşmazlıkta kendimi kötü idare etmemden de gurur duymuyorum. OpenAI'nin çılgın yolculuğu boyunca birçok başka hata da yaptım; son derece karmaşık bir durumun merkezinde yer alan, her yıl biraz daha iyi olmaya çalışan, her zaman misyon için çalışan kusurlu bir insanım. Bu işe girerken yapay zekanın ne kadar büyük riskler taşıdığını ve önemsediğim iyi niyetli insanlar arasındaki kişisel anlaşmazlıkların büyük ölçüde artacağını biliyorduk. Ancak bu acı çatışmaları yaşamak ve çoğu zaman bunlara arabuluculuk yapmak başka bir şey ve bunun bedeli ciddi oldu. Yaraladığım insanlardan özür diliyorum ve daha hızlı öğrenmeyi dilerdim.

OpenAI'nin artık küçük bir girişim değil, büyük bir platform olduğunun ve artık daha öngörülebilir bir şekilde hareket etmemiz gerektiğinin de farkındayım. Son birkaç yıl son derece yoğun, kaotik ve yüksek baskı altında geçti. Ama en önemlisi, başladığımızda inanılmaz derecede imkansız görünen misyonumuzu yerine getiriyor olmaktan son derece gurur duyuyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen, çok güçlü yapay zekâ nasıl geliştirileceğini, bunu sunacak altyapıyı kurmak için yeterli sermaye nasıl toplanacağını, bir ürün şirketi ve iş modeli nasıl kurulacağını, büyük ölçekte makul derecede güvenli ve sağlam hizmetler nasıl sunulacağını ve daha fazlasını başardık. Birçok şirket dünyayı değiştireceklerini söyler; biz gerçekten değiştirdik.

Üçüncü olarak sektörle ilgili düşüncelerim.

Son birkaç yıldan çıkardığım kişisel sonuç ve alanımızdaki şirketler arasında bu kadar Shakespearevari dramanın neden yaşandığına dair görüşüm şu: "Yapay Genel Zekayı (AGI) bir kere gördüğünüzde, onu görmezden gelemezsiniz." Gerçek bir "güç çemberi" dinamiğine sahip ve insanları çılgın şeyler yapmaya itiyor. YGI'nin çemberin kendisi olduğunu kastetmiyorum, bunun yerine "AGI'yi kontrol eden kişi olmak" felsefesinin bütünleştirici gücünü kastediyorum.

Aklıma gelen tek çözüm, teknolojiyi geniş kitlelerle paylaşmaya yönelmek ve kimsenin yüzüğe sahip olmamasıdır. Bunu başarmanın iki açık yolu ise bireysel güçlendirme ve demokratik sistemin kontrolü elinde tutmasını sağlamaktır.

Demokratik sürecin şirketlerden daha güçlü kalması önemlidir. Yasalar ve normlar değişecek, ancak her ne kadar karmaşık ve istediğimizden daha yavaş olsa da, demokratik süreç içinde çalışmalıyız. Sesimizi duyurmak ve paydaş olmak istiyoruz, ancak tüm güce sahip olmak istemiyoruz.

Sektörümüze yönelik eleştirilerin çoğu, bu teknolojinin inanılmaz derecede yüksek riskleri hakkındaki samimi endişelerden kaynaklanıyor. Bu oldukça geçerli bir endişe ve iyi niyetli eleştiri ve tartışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Teknoloji karşıtı duyguları anlıyorum ve açıkçası teknoloji her zaman herkes için iyi değil. Ancak genel olarak, teknolojik ilerlemenin geleceği sizin ve benim ailem için inanılmaz derecede iyi hale getirebileceğine inanıyorum.

Bu tartışma sürerken, söylem ve taktikleri yumuşatmalı ve mecazi ve gerçek anlamda daha az evde patlama yaşanmasını sağlamaya çalışmalıyız.