Samsung'dan 5G'li Akıllı Telefonlar İçin Özel OLED Ekran

Dünyanın en büyük ekran üreticilerinden Samsung Display, bugün 5G’li akıllı telefonlar için özel olarak geliştirilmiş yeni bir OLED ekran tanıttı. Mobil OLED ekran pazarında yüzde 90'ın üzerinde bir paya hakim olan Güney Koreli şirket, pazardaki gücünü daha da pekiştirme niyetinde.

Samsung Electronics’in ekran iştiraki Samsung Display, yeni nesil ağ teknolojisi 5G’yi destekleyen akıllı telefonlar için optimize edilmiş yeni OLED ekranını tanıttı. Mavi ışık emisyonlarının azaltıldığı ve daha düşük güç tüketiminin sağlandığı paneller, dünyanın lider gözetim, denetim, test ve belgelendirme şirketi SGS’den ‘Eye Care Display' sertifikasına sahip.

Aynı zamanda bağımsız bir ürün güvenlik sertifikasyon kurumu olan Underwriters Laboratories (UL) tarafından da onaylanan yeni OLED ekran teknolojisi, gayet makul bir değer olan yüzde 6,5 oranında mavi ışık yayıyor. Geçen yıl piyasaya sürülen OLED panellerde bu oran yüzde 7,5 seviyelerindeydi.

UL'ye göre yeni OLED ekranın güç tüketimi, selefine göre yüzde 15 azaldı. Yapılan testler, ekranın, fotoğraf çekimi veya internette gezinmek gibi işlevler için harcanan güç tüketimini 1.5W'dan 1.3W'a düşürdüğünü ortaya koydu.

Samsung’un yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S20’deki panellerde de Samsung Display’in imzası bulunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip Eye Care sertifikalı ekranlara sahip olan akıllı telefonlar, muazzam bir görsel deneyim sunuyor.

Güney Koreli şirket, mobil OLED ekran pazarının yüzde 90’ından fazlasına hükmediyor. Diğer ekran üreticilerinin henüz yapamadığı ürünler geliştirmeye devam eden Samsung, bu sayede pazardaki hakim konumunu her geçen yıl daha da güçlendiriyor. Seul merkezli teknoloji devi, 11 Şubat’taki Unpacked 2020 etkinliğinde tanıttığı Galaxy Z Flip'in katlanabilir ekranı için kullanılan ‘Ultra İnce Camın’, farklı katlanabilir cihazlar ve ekran boyutları için seri olarak üretilebileceğini açıklamıştı.