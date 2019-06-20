Samsung, 7 Modeli İçin Haziran Güvenlik Yamasını Yayınladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy A10, Galaxy A2 Core, Galaxy Note 8 ve Galaxy S10 serisi için Haziran güvenlik yamasını yayınladı.

Samsung, son dönemde telefonlarının yazılımlarını birer ikişer güncellemeye başladı. Galaxy A10 ve Galaxy A2 Core, Android’in Haziran güvenlik yamasını alan son telefonlar oldu. Samsung ayrıca eski amiral gemisi telefonlarından Galaxy Note 8 ve şu anki amiral gemisi telefonları Galaxy S10 serisi için de güvenlik yaması yayınlamayı ihmal etmedi. Geçmişte güncelleme yapmak için geç kalmakla suçlanan Samsung, bu defa elini daha çabuk tutuyor.

SamMobile’dan gelen haberlere göre Galaxy A10’un güncellemesi Hindistan’da, Galaxy A2 Core’un güncellemesi Irak’ta başladı.

Öte yandan yeni güncelleme ile birlikte bir 'yama notları' yayınlanmadı. Güvenlik yaması gelecek ancak başka değişiklikler yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Yeni güncelleme ile Galaxy A10 ve Galaxy A2 Core’un Telegram’da yaşadığı uyum sorunlarının çözülmesi bekleniyor. Benzer bir sorunu yaşayan Galaxy A30, son güncellemeden sonra bu sıkıntıyı aşmıştı.

Galaxy S10 serisinde yer alan her üç telefon da yeni yamayı alacak. Güncelleme şu anda Hong Kong’da dağıtılmaya başlandı, yakında diğer ülkelerde de indirilebilir olacak.