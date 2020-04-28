Samsung'un BOE'den OLED Ekran Alacağı İddia Edildi

Samsung'un ileride piyasaya süreceği bazı akıllı telefonlarında kendi üretimi yerine BOE’nin ürettiği OLED ekranları kullanmak için şirketle ile görüştüğü öne sürüldü. Samsung'un gelecek yıl piyasaya süreceği Galaxy S21 serisinin bir üyesi, BOE'nin OLED ekranı ile gelebilir.

Dünyanın en büyük OLED tedarikçilerinden olan Samsung, akıllı telefonlarında bu zamana kadar hep kendi ürettiği ekranları kullandı. Ekran tabanlı tedarik zinciri danışmanlığı yapan DSCC ise, Samsung’un bu alışkanlığının değişeceğini söylüyor.

DSCC’nin açıklamasına göre Samsung, gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonlarının bazılarının OLED ekranlarını, Samsung Display yerine BOE’den almak için görüşmelere başladı. Samsung'un yakında piyasaya süreceği Galaxy A91’in ekranının BOE’nin ürettiği 6.67 inç FHD+ bir ekran olacağı da gelen bilgiler arasında. Aynı zamanda Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin, önümüzdeki yıl piyasaya süreceği Galaxy S21 serisinin en az bir üyesi için de 6.67 inç OLED ekran aradığı ve bu ekran için BOE ile görüştüğü söyleniyor.

BOE, şu anda dünyanın en büyük akıllı telefon LCD ekran tedarikçisi konumunda. Ancak şirket, OLED ekran tedariği sıralamasında Samsung ve LG’nin arkasında üçüncü sırada yer alıyor. Samsung’un 2020’nin dördüncü çeyreğinde OLED ekran pazarında yüzde 11’lik bir pazar kaybı yaşayacağı tahmin ediliyor. Bu düşüşte Apple’ın da bir payı var.

Apple, bu zamana kadar iPhone’ların OLED ekranı için Samsung’la beraber çalıştı. Ancak teknoloji devinin iPhone 12 serisinin OLED ekranları için BOE’den yardım alacağı uzun zamandır konuşuluyor.

DSCC’nin Samsung’la ilgili açıklamasına Samsung cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Samsung Display'in yüksek OLED ekran fiyatı, mobil birimi maliyetleri düşürmek için uygun fiyatlı amiral gemilerinde başka üreticilerin OLED ekranlarına yönelmeye itmiş gibi görünüyor.