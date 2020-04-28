Samsung'dan Galaxy S20 Kullanıcı Deneyimi İçin Blog Yazısı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ilk kez geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıttığı Android 10 tabanlı One UI 2.0 kullanıcı arayüzünün yeni amiral gemisi ailesi Galaxy S20 ile etkileyici uyumunu gözler önüne seren bir blog yazısı paylaştı.

Çok önemli değişikliklere sahne olan ve kullanıcı deneyimini başka bir seviyeye taşıyan One UI 2.0 arayüzü, Ekim 2019’da gerçekleşen Samsung Geliştirici Konferansı etkinliğinde duyurulmuştu. İlk olarak Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modellerine sunulan arayüz, geçtiğimiz şubat ayında tanıtılan Galaxy S20 serisinde de kendine yer bulmuştu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S20 serisinin heyecan verici özellikleri ile Android 10 tabanlı One UI 2.0 arayüzünün kullanıcı dostu tasarımının uyumunu kullanıcılara detaylı bir şekilde açıklayan bir blog yazısı yayınladı.

Samsung, One UI 2.0'ın kusursuz ekran geçişlerine izin verecek şekilde geliştirildiğini söylüyor

One UI 2.0'ın hareket ve etkileşim odaklı tasarımının, akıllı telefonlardan katlanabilir cihazlara ve tabletlere kadar çeşitli Galaxy cihazları için optimize edildiğini belirten şirket, ekran boyutundan bağımsız olarak, kullanıcı arayüzünün kusursuz ekran geçişlerine izin verecek şekilde geliştirildiğini söylüyor.

Galaxy S20 serisinin 120Hz yenileme hızını destekleyen ekranlara sahip olduğunu ifade eden Samsung, yeni amiral gemilerinin One UI 2.0 ile dinamik etkileşim ve sezgisellik sunduğunu belirtiyor. Örneğin, Ana Ekran'da bir uygulama başlatılırken simgenin genişlediğini ve ekranın tek bir hareketle yeni bir sayfaya geçtiğini vurgulayan Güney Koreli marka, Galaxy S20’nin kullanıcı kontrolüne gerçek zamanlı olarak yanıt verdiğini dile getiriyor.

Samsung, Galaxy S20'nin One UI 2.0 ile dinamik etkileşim ve sezgisellik sunduğunu belirtiyor

One UI 2.0 ile Galaxy S20 uyumunun, günlük işleri hiç olmadığı kadar basitleştirdiğini belirten Samsung, dokunsal geri bildirim deneyimine büyük bir önem verdiklerine dikkat çekiyor. Özellikle kamera tarafında özelliklerin kusursuz ve tatmin edici bir dokunma hissi verdiğini ifade eden şirket, fotoğraf çekerken, zoom in-out yaparken veya deklanşör hızını ve diyafram aralığını ayarlamanıza imkan veren Pro modu kontrollerini özelleştirirken, kullanıcıların yüksek hassasiyete sahip bir dokunsal geri bildirim deneyimi yaşadıklarını söylüyor.

Samsung ayrıca Galaxy S20’deki sesler ve şarkılar için de tatmin edici bir işitsel deneyim tasarladığını ifade ediyor. Bu yılki Over the Horizon melodisinin, 'Digital Wellbeing' teması etrafında inşa edildiğini belirten marka, ikonik zil sesinin doğadan ilham aldığını ve akan suyun, cıvıl cıvıl öten kuşların, yemyeşil orman boyunca yankılanan seslerini içerdiğini dile getiriyor.

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