Samsung, bir dönem, telefonlarını piyasaya sürmeden önce yaptığı testlerde popo şeklinde bir robot kullanıyordu. Peki bunu neden yapıyordu?

2014-2018 seneleri arasında Samsung, telefonları test etmek için popo şeklinde bir robot kullanıyordu. Hatta robot, kot pantolon giyiyordu.

Az çok tahmin edebileceğiniz bu popo testinin tam olarak ne işe yaradığını ve Samsung’un nasıl açıkladığını birlikte görelim.

Samsung’un Mobil Kalite Test Labarotuvarı epey kalabalık.

Samsung’un testlerini yaptığı laboratuvarda, telefon çağrı kalitesini test etmek içn konuşan mankenlerden tutun hava koşullarını simüle eden odalara kadar aklınıza gelebilecek her teste tabi tutulan cihazlar var.

Bir dönem kullanılan, popo şeklindeki, kot pantolon giyen robot da onlardan biri. Dayanıklılık testlerinde düğmelerin, girişlerin, ekranın test edilmesinin yanı sıra telefon arka cepteyken oturan bir kişinin yüküne ve basıncına ne kadar dayanabildiğini, bükülme olup olmayacağını da ölçüyor.

Samsung, bu testin amacını zamanında şöyle açıklamıştı:

“Pantolonumuzun arka cepleri hırsızlara açık davetiye olsa da, oturduğumuzda düşme ihtimali bulunsa da buna karşı koyamıyoruz. Arka ceplerimiz hâlâ cüzdanlara, anahtarlara, telefonlara ev sahipliği yapıyor. Samsung, her yıl, yüz milyonlarca akıllı cihaz üretiyor ve her birinin katı kalite kontrol standartlarına uygun olması çok önemli. Arka cebinize telefonunuzu koyarken içinizin rahat olması da bunlardan biri.”

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