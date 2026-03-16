Yılın Fiyat/Performans Canavarı Olabilecek Samsung Galaxy A57'nin Kutu Açılışı Ortaya Çıktı [Video]

Samsung’un henüz duyurmadığı Galaxy A57 modeli sosyal medyada ortaya çıktı. X’te paylaşılan kutu açılış videoları, telefonun tasarımını ve bazı detaylarını gözler önüne serdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung’un popüler Galaxy A serisinin yeni üyesi olacak Galaxy A57, resmî tanıtım yapılmadan önce sosyal medyada gündem oldu. X’te paylaşılan bir video, telefonun kutu açılış görüntülerini ortaya çıkardı.

Paylaşılan videoda cihazın hem tasarımı hem de kutu içeriği net şekilde görülebiliyor. Tanıtım öncesinde gerçek bir ürünün görüntülenmesi ise Galaxy A57’nin artık tanıtıma oldukça yakın olabileceğini düşündürüyor.

Galaxy A57’nin tasarımı tanıtılmadan ortaya çıktı

Sosyal medyada paylaşılan videoya baktığımızda cihazın arka tarafında dikey şekilde konumlandırılmış üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Samsung’un son yıllarda Galaxy A serisinde kullandığı sade tasarım çizgisinin bu modelde de sürdüğü görülüyor.

Telefonun ön tarafında ise ortada konumlandırılmış delikli kamera ve ince ekran çerçeveleri dikkat çekiyor. Düz çerçeveli tasarım da cihazın daha modern ve premium bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor.

Galaxy A57’nin beklenen özellikleri de gündemde

Kutu açılış videosunun ortaya çıkmasıyla birlikte daha önce paylaşılan Galaxy A57 özellikleri hakkındaki sızıntılar da yeniden gündeme geldi. Bu bilgiler henüz resmî olarak doğrulanmış olmasa da birçok kaynağın benzer detaylar paylaşması dikkat çekiyor.

Sızıntılara göre Samsung’un yeni modeli, özellikle ekran ve performans tarafında orta segment kullanıcılarını hedefleyen güçlü özelliklerle gelebilir.

Galaxy A57 özellikleri

  • 6.7 inç Super AMOLED ekran
  • 120 Hz yenileme hızı
  • Exynos 1680 işlemci
  • 50 MP ana kamera
  • 5.000 mAh batarya
  • 45 W hızlı şarj
  • Android 16 tabanlı One UI arayüzü

Samsung’un Galaxy A57’yi ne zaman tanıtacağı henüz kesinleşmiş değil. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan kutu açılış videoları, cihazın lansmanının çok da uzak olmayabileceğini gösteriyor. Eğer sızıntılar doğru çıkarsa Galaxy A57, Galaxy A serisinin 2026 yılında en çok konuşulan orta segment telefonlarından biri olabilir.

