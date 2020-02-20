Geçen aralık ayında Galaxy A serisinin yeni üyeleri A51 ve A71'i duyuran Samsung, beğeni ile karşılanan telefonlarının 5G'li versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hatırlayacağınız üzere Galaxy A51 5G, bu yılın başlarında Geekbench'ten geçmişti. Şimdi sıra ailenin büyük abisi Galaxy A71 5G’de.
Geekbench testine, Galaxy A51 5G gibi Samsung’un Exynos 980 yonga seti ile giren Galaxy A71 5G, tek çekirdekli testlerde 3.078 puan, çok çekirdekli testlerde 7.346 puan almış durumda. 8GB RAM’e sahip olan akıllı telefon, kutusundan muhtemelen One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.
Samsung Galaxy A71 5G Geekbench sonuçları
Samsung'un ABD, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerinde Galaxy A71 5G'yi piyasaya süreceği söyleniyor ancak henüz bir çıkış bölgesi ya da tarihine sahip değiliz.
Samsung Galaxy A71 tasarımı
Yukarıda da belirttiğim gibi, Galaxy A71 5G’nin kapağının altında 8GB RAM ile birleştirilen Exynos 980 işlemci olacak. Fakat Güney Koreli teknoloji devinin birden fazla RAM seçeneği sunmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında tanıtılan Galaxy A71’in teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.
Samsung Galaxy A71 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç (2400 x 1080 piksel) Full HD + Infinity-O Super AMOLED
- Boyut: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm
- Ağırlık: 179g
- Batarya: 4000mAh (25W hızlı şarj)
- Ön Kamera: 32MP (f/2.2 diyafram)
- Arka Kamera: 64MP arka kamera + 12MP 123 derece ultra geniş açılı kamera + 5MP derinlik sensörü + 5MP makro kamera
- RAM: 6GB/8GB
- Depolama: 128GB (microSD kart ile 512GB'a kadar genişletilebilir)
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C