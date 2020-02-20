Güney Koreli teknoloji devinin geçtiğimiz aralık ayında tanıttığı Galaxy A71’in 5G’li versiyonu Geekbench’te ortaya çıktı. Exynos 980 yonga seti ile gelecek olan telefonun, tek çekirdekli testlerde 3.078 puan, çok çekirdekli testlerde ise 7.346 puan aldığı görülüyor.

Geçen aralık ayında Galaxy A serisinin yeni üyeleri A51 ve A71'i duyuran Samsung, beğeni ile karşılanan telefonlarının 5G'li versiyonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hatırlayacağınız üzere Galaxy A51 5G, bu yılın başlarında Geekbench'ten geçmişti. Şimdi sıra ailenin büyük abisi Galaxy A71 5G’de.

Geekbench testine, Galaxy A51 5G gibi Samsung’un Exynos 980 yonga seti ile giren Galaxy A71 5G, tek çekirdekli testlerde 3.078 puan, çok çekirdekli testlerde 7.346 puan almış durumda. 8GB RAM’e sahip olan akıllı telefon, kutusundan muhtemelen One UI 2.0 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Samsung Galaxy A71 5G Geekbench sonuçları

Samsung'un ABD, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve bazı Avrupa ülkelerinde Galaxy A71 5G'yi piyasaya süreceği söyleniyor ancak henüz bir çıkış bölgesi ya da tarihine sahip değiliz.

Samsung Galaxy A71 tasarımı

Yukarıda da belirttiğim gibi, Galaxy A71 5G’nin kapağının altında 8GB RAM ile birleştirilen Exynos 980 işlemci olacak. Fakat Güney Koreli teknoloji devinin birden fazla RAM seçeneği sunmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz aralık ayında tanıtılan Galaxy A71’in teknik özelliklerine aşağıdaki listeden göz atabilirsiniz.

Samsung Galaxy A71 özellikleri