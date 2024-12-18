Samsung Galaxy S25'in lansman tarihi büyük oranda kesinleşmiş gibi görünüyor. Daha önce dillendirilen bir tarih, bu kez Galaxy Unpacked'in sızdırılan afişinde karşımıza çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S25 serisini tanıtacağı "Galaxy Unpacked" etkinliğinin tarihi belli olmuş gibi görünüyor. İki farklı kaynağın sızdırdığı bilgiye göre Galaxy S25, ocak ayının sonuna doğru karşımıza çıkabilir.

Konuyla ilgili açıklama, akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Evan Blass tarafından yapıldı. Samsung İtalya'nın Galaxy Unpacked için oluşturduğu afişe ulaşmayı başaran Blass, böylelikle etkinliğin tarihini ilan etmiş oldu. Tabii şu an için Samsung cephesinden yapılmış bir açıklama olmadığını özellikle vurgulayalım.

Samsung Galaxy S25, 22 Ocak'ta tanıtılabilir

Eğer yukarıdaki görüntü gerçeği yansıtıyorsa Samsung, 22 Ocak Çarşamba günü düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S25 serisini tüketicilerle buluşturacak.

Bu arada; geçtiğimiz hafta sonu sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Alvin isimli bir sızıntı kaynağının Galaxy S25'in lansman tarihine ilişkin açıklamasından bahsetmiştik. Alvin de tıpkı Even Blass gibi 22 Ocak tarihini işaret etmişti. O gün paylaştığımız haberimizde bu tarihin daha önceden de dillendirilmiş olduğu bilgisini paylaşmıştık. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Galaxy S25 lansman tarihinin büyük oranda netleştiğini söyleyebiliriz.