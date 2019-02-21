Samsung'un sağlık değerlerini ve günlük aktivitelerini düzenli olarak takip etmek isteyenler için geliştirdiği akıllı bilekliği Galaxy Fit resmen tanıtıldı.

Samsung, dün akşam gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde sağlık değerlerini ve günlük aktivitelerini takip etmek için bir akıllı saate ihtiyaç duymayanlar için Galaxy Fit ve Galaxy Fit E akıllı bilekliklerini duyurdu. Akşamları koşuya çıkan sıradan insanlardan profesyonel sporculara kadar aktif spor yapan herkese hitap eden Galaxy Fit ikilisi, bisiklet sürdüğünüz, kürek çektiğiniz ya da koştuğunuz her an aktivitelerinizi takip ediyor.

Galaxy Fit’i akıllı telefonunuzda bulunan Samsung Health uygulamasından kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Uygulamada bulunan 90’dan fazla etkinlikten birini manuel olarak seçtiğiniz andan itibaren Galaxy Fit, aktivitelerinizi izlemeye başlayacak. Üstelik uyku analizi ve stres yönetimi de Galaxy Fit’in özellikleri arasında bulunuyor.

Samsung, Galaxy Fit’in her kullanıcıya hitap edebilmesi için cihaza son derece basit ve sezgisel bir arayüz yerleştirmiş durumda. Alarm, takvim, hava durumu gibi bilgiler, akıllı telefonunuzla senkronize edilmiş bir şekilde gösterilir. Ayrıca mesajlarınızı ve bildirimlerinizi de yine Galaxy Fit üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Üst model olan Galaxy Fit, 0,95 inç (120 x 240 çözünürlük) 282 ppi bir AMOLED ekrana; 512KB dahili, 2048KB harici RAM’e; 32MB depolama alanına sahip. Bağlantı özellikleri arasında NFC ve Bluetooth bulunurken, 120mAh bataryasıyla uzun bir kullanım süresine sahip. Cihazın 5ATM’ye kadar su geçirmezliği ve MIL-STD 810G sınıf dayanıklılığı bulunuyor.

Alt model olan Galaxy Fit E ise 0.74 inç, 64 x 128 piksel 193 ppi bir PMOLED bir ekrana sahip. 128KB dahili RAM’i bulunan cihazın 4MB depolama alanı bulunuyor. Bluetooth bağlantı özelliğine sahip olan cihazda 70 mAh batarya, 5ATM’ye kadar su geçirmezlik ve MIL-STD 810G seviye dayanıklılık bulunuyor. Galaxy Fit’in fiyatı 99 Dolar (~530 TL) olarak açıklanırken, Galaxy Fit E’nin fiyatı henüz açıklanmadı.