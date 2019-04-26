Samsung, iFixit'in Galaxy Fold İncelemesini Kaldırttı

iFixit tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung, Galaxy Fold'un bozulma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten iFixit incelemesinin kaldırılmasını istedi.

Pek çok akıllı telefonu parçalarına ayırarak mimarisini, dayanıklılığını ve tamir edilebilirliğini inceleyen iFixit, Samsung’un ilk katlanabilir akıllı telefonu olan Galaxy Fold’u da incelemiş, cihaz hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini okuyucularına aktarmıştı. iFixit’in Galaxy Fold ile ilgili genel yorumu modüler bir iç yapıya sahip olduğu fakat kusurlu tasarımı nedeniyle bozulmaya fazlasıyla müsait olduğu yönündeydi.

Görünüşe göre Samsung, iFixit’in Galaxy Fold ile ilgili incelemesinden pek de memnun kalmamış. Zira iFixit, Samsung’un talebi üzerine Galaxy Fold’un inceleme yazısını web sitesinden kaldırdı. iFixit’in konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Galaxy Fold’un bir ortakları tarafından kendilerine temin edildiği, Samsung’un söz konusu ortaktan iFixit incelemesinin kaldırılması talebinde bulunmasını istediği bilgisine yer verildi.

iFixit ayrıca herhangi bir incelemelerinin yasal ya da başka bir yol ile kaldırma yükümlülüklerinin bulunmadığını belirtirken, cihazların daha iyi olmaları konusunda iş birliği gerçekleştirdikleri ortaklarına saygılarından dolayı Galaxy Fold incelemesini kaldırdıklarını bildirdi. Samsung, iFixit’ten neden böyle bir talepte bulunduğu hakkında bir açıklamada bulunmadı ancak bu hamle, Galaxy Fold’un yeniden elden geçirileceği ve tasarımının değişeceği söylentilerinin güçlenmesine neden oldu.