Samsung Galaxy M31'in Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı orta segment telefonu Galaxy M31 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy M31'in basın görselleri ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy M serisinin yeni üyelerinden Galaxy M31'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Galaxy M30'un halefi olan akıllı telefonun 64 MP kamerayla geleceği tanıtım görselinde ortaya çıkmıştı. Şimdi de telefonun tasarımını ve renk seçeneklerini gösteren basın görselleri ortaya çıktı.

Basın görsellerine göre Galaxy M31, üç farklı renk seçeneği ile gelecek. Çerçevelerin oldukça ince tutulduğu ekranın orta üst kısmında selfie kamerasının yer aldığı damla çentik bulunuyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumunun ve parmak izi okuyucusunun konumlandırıldığı görülüyor. Ses açma kapama ve güç düğmeleri, telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş.

Samsung Galaxy M31'in tasarımının yanı sıra teknik özellikleri de ortaya çıktı. Galaxy M31, 6.4 inçlik, 1080x2340 çözünürlüğünde Infinity-U Super AMOLED ekrana sahip olacak. Ekrandaki damla çentikte ise 32 MP selfie kamerası yer alacak. Ayrıca 15W şarj desteğine ve 6.000 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olacak akıllı telefon, çift SIM kart ve özel bir microSD kart yuvası içerecek.

Galaxy M31'in dörtlü arka kamera kurulumu 64 MP f/1.8 ana sensör, 8 MP f/2.2 ultra geniş açılı lens, 5 MP f/2.2 derinlik sensörü ve 5 MP f/2.4 makro çekim sensöründen oluşuyor. Donanım tarafında 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama desteğinin yanı sıra Exynos 9611 işlemci bulunuyor. Son olarak, M31'in 159.2x75.1x8.9 mm boyutlarında ve 191 gram ağırlığında olduğu öne sürülüyor.

Samsung Galaxy M31, 25 Şubat'ta Hindistanda piyasaya sürülecek ve fiyatının 200 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Renk seçenekleri, yukarıdaki görsellerde de görüldüğü üzere siyah, mavi ve kırmızı şeklinde olacak.

Samsung Galaxy M31 Özellikleri: