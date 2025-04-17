Samsung, orta segmentte konumlanan yeni telefonu Galaxy M56’yı tanıttı. İncecik tasarımı ve yıllarca sürecek güncelleme desteğiyle öne çıkan model, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan birçok özelliği bir araya getiriyor.
Galaxy M56’da 6.7 inçlik bir Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vadediyor. Ekranın dayanıklılığı da düşünülmüş; Corning Gorilla Glass Victus+ camla korunuyor. Çerçeveler ise önceki modele göre %30 daha ince, yani ekran artık daha fazla alan sunuyor.
Samsung Galaxy M56'nın teknik özellikleri
|Özellikleri
|
6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran
|
FHD+ çözünürlük
|
120 Hz yenileme hızı
|
Exynos 1480 işlemci
|
8 GB LPDDR5X bellek
|
256 GB dahili depolama
|
50 MP ana kamera
|
8 MP ultra geniş açılı kamera
|
Ön kamera: 12 MP
|
Android 15
|
One UI 7 arayüzü
Galaxy M56, Siyah ve Açık Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkıyor. Telefon 23 Nisan 2025 itibarıyla Samsung’un resmi sitesinde ve Amazon’da kullanıcılarla buluşacak.