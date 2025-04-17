Samsung’un yeni orta segment modeli Galaxy M56, ince tasarımı, büyük bataryası ve uzun yazılım desteğiyle duyuruldu.

Samsung, orta segmentte konumlanan yeni telefonu Galaxy M56’yı tanıttı. İncecik tasarımı ve yıllarca sürecek güncelleme desteğiyle öne çıkan model, günlük kullanımda ihtiyaç duyulan birçok özelliği bir araya getiriyor.

Galaxy M56’da 6.7 inçlik bir Super AMOLED ekran bizi karşılıyor. FHD+ çözünürlük sunan bu ekran, 120 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim vadediyor. Ekranın dayanıklılığı da düşünülmüş; Corning Gorilla Glass Victus+ camla korunuyor. Çerçeveler ise önceki modele göre %30 daha ince, yani ekran artık daha fazla alan sunuyor.

Samsung Galaxy M56'nın teknik özellikleri

Özellikleri 6.7 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran FHD+ çözünürlük 120 Hz yenileme hızı Exynos 1480 işlemci 8 GB LPDDR5X bellek 256 GB dahili depolama 50 MP ana kamera 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön kamera: 12 MP Android 15 One UI 7 arayüzü

Galaxy M56, Siyah ve Açık Yeşil olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkıyor. Telefon 23 Nisan 2025 itibarıyla Samsung’un resmi sitesinde ve Amazon’da kullanıcılarla buluşacak.