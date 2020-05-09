Samsung Galaxy A21s’in Tasarım Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son dönemde hakkında en çok söylenti çıkan akıllı telefonlardan biri de Samsung Galaxy A21s olmuştu. Şimdi de telefonun tasarım görüntüleri olduğu öne sürülen görseller paylaşıldı.

Samsung’un Galaxy A serisi piyasaya çıktığından bu yana büyük ilgi görüyor. Haliyle de firma görece daha uygun fiyatlı bu seriyi devam ettiriyor. Serinin bir sonraki üyeleri arasında ise Galaxy A21s’in bulunacağı biliniyor.

Telefon uzun süredir söylentilerin ve sızıntıların merkezinde yer alıyor. Cihaz hakkında o kadar çok şey ortaya çıktı ki bu telefonun resmi olarak tanıtılmadığına inanmak biraz zor. Şimdi de telefona ait olduğu öne sürülen tasarım görselleri internette yerini aldı.

Galaxy A21s’de büyük bir sürpriz yok

Tasarım görüntülerine baktığımızda, cihazın tasarımında çok da büyük bir değişiklikle ya da beklenmedik bir sürprizle karşılaşmadığımızı söylemek mümkün. Görüntülerdeki cihaz, Galaxy A21 ile neredeyse tamamen aynı.

Ortaya çıkan görüntülerde telefonun ince bir çerçeveye sahip olduğunu ve çerçevenin alt kısımda biraz daha kalınlaştığını görüyoruz. Samsung’un Infinity-O olarak adlandırılan tasarım felsefesinin de bu cihazda kendine yer bulduğunu söylemek mümkün. Bu da ekranda ön kamera için bir delik bulunacağı anlamına geliyor.

Samsung Galaxy A21s’in özellikleri

Telefon hakkında açıklanmış resmi bir bilgi yok ancak daha önce telefonun özelliklerine dair sızıntılar yayınlanmıştı. Bu paylaşımlarda yer alan bilgilere göre Samsung Galaxy A21s şu özelliklere sahip olacak:

Ekran: 6,5 inç, HD+

6,5 inç, HD+ RAM: 3 GB

3 GB Depolama 32 GB/ 64 GB seçenekleri

32 GB/ 64 GB seçenekleri İşlemci: Exynos 850

Exynos 850 Parmak İzi Okuyucu: Var

Var NFC: Var

Var Arka kamera: 48 MP ana kamera + 8 MP geniş açı kamerası + 2 MP makro modülü

48 MP ana kamera + 8 MP geniş açı kamerası + 2 MP makro modülü Batarya: 5000 mAh, 18W hızlı şarj

Söylentiler bu şekilde olsa da Samsung’un telefonu ne zaman piyasaya süreceği konusunda bir bilgi yok. Firmanın daha küçük bataryalı ve MediaTek Helio P35 kullanan Galaxy A21 modelini de tanıtacak.