Samsung Galaxy Z Flip Render Görüntüleri ve Özellikleri

Son dönemlerde moda olan katlanabilir telefonların beklenen modellerinden Samsung Galaxy Z Flip, çok yakın bir tarihte tanıtılacak. Lansmana bu kadar yaklaşılmışken cihazın özellikleri ve render görüntüleri ortaya çıktı. Cihazın yapısı, Motorola'nın yakın zamanda ön siparişe açılan telefonu Razr'ı andırıyor.

Katlanabilir akıllı telefon piyasasına Samsung Galaxy Fold’la giriş yapan Güney Koreli şirket Samsung, yeni bir katlanabilir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Motorola’nın Razr adlı katlanabilir telefonunu andıran Samsung Galaxy Z Flip’in çıkmasına sayılı günler kaldı ve telefon hakkındaki bilgiler artamaya devam ediyor.

11 Şubat’ta tanıtılması beklenen Galaxy Z Flip’in özelliklerinin bazıları hakkında ipuçları da giderek artıyor. Oldukça şık ve pürüzsüz bir tasarıma sahip olacak telefonun aynı zamanda resmi render görüntüleri de ortaya çıktı. Gelin hem bu görüntüleri hem de bilgisi verilen özellikleri birlikte inceleyelim.

İşte cihazın resmi render görüntüleri

En çok göze çarpan özelliklerden başlayacak olursak; piyasaya sürülmeden önce FCC onayını da alan Galaxy Z Flip, 6,7 inç büyüklüğünde katlanabilir bir ekrana sahip olacak. Bu ekran, onu Galaxy Fold’un ekranından daha sağlam yapacak Ultra Thin Glass ile korunacak.

Telefonun dış kısmında aynı Razr’ın sahip olduğu gibi küçük bir ekran olacak. Bu sürekli açık durumdaki AMOLED ekrandan gelen bildirimler okunabilecek. 3.300 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun performansını Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci ve 8 GB bellek destekleyecek.

Cihazın duyurulan tüm özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 855+ işlemci

6,7 inç Full HD+ Dinamik AMOLED ekran

8 GB bellek ve 256 GB UFS3.0

12 MP ultra geniş açılı f/2,2 OIS kamera destekli 12 MP çift piksel f/1,8 ana kamera

10 MP çift piksel f/2,4 ön kamera

15 W hızlı ve 9 W kablosuz şarj sağlayan 3.300 mAh kapasiteli batarya

Telefonun katlanmış haldeki ölçüleri: 167,9 x 73,6 x 6,9 / 7,2 mm

Telefonun katlanmamış haldeki ölçüleri: 167,9 x 73,6 x 15,4 / 17,3 mm

Ağırlık: 183 gram

Bluetooth 5.0, Type-C USB girişi, NFC, Wi-Fi 6 (2,4 + 5 GHz, Wi-Fi Direct, Mirrorlink, Smart View)

Samsung Galaxy Z Flip'in 14 Şubat tarihinde piyasaya sunulması bekleniyor. Sahip olduğu özelliklerden yola çıkılarak tahmin edilen fiyatıysa 1.600 dolar (vergiler hariç 9.500 TL) civarında.