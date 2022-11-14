Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Fotoğraf Örnekleri Paylaşıldı

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerasıyla çekilmiş yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı. Üstelik paylaşılan görüntülerin Galaxy S22 Ultra ile farkı da karşılaştırıldı. Bakalım Samsung, yeni amiral gemisinde önceki nesle göre beklenen iyileştirmeyi gerçekleştirebilmiş mi?

2022 yılının sonunun yaklaşması ile Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili iddialar kazanı da kaynamaya başladı. Zira şirket, 2023'ün ilk aylarında bir etkinlik gerçekleştirecek ve bu etkinlik kapsamında da amiral gemisi Galaxy S23 ailesi ile tanışma imkanı yakalayacağız.

Daha önce ortaya atılan iddialar, Galaxy S23 Ultra'da 200 MP çözünürlük sunan bir kamera olacağını gözler önüne sermişti. Gelen son bilgiler ise Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP kamerasının nasıl bir performans sunacağını gözler önüne seriyor. Peki Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP kamera performansı, 108 MP çözünürlük sunan Galaxy S22 Ultra'nın kamerasına göre beklenen iyileştirmeyi sunuyor mu?

İşte Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerasıyla çekilmiş bir fotoğraf:

Akıllı telefon dünyasında önemli bir sızıntı kaynağı olarak bilinen Ice Universe, Galaxy S23 Ultra ile çekilmiş bir bal kabağı fotoğrafını paylaştı.

Daha önce de sızdırılan kamera örnekleri vardı

Ekim ayının sonlarında da bazı görüntüler servis edilmişti. Bu görüntülerde, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın 16x yakınlaştırmadaki performansı gözler önüne serilmişti.

Gelin bu görüntülerin aynılarını, Galaxy S22 Ultra ile karşılaştıralım

Her iki fotoğrafın da Galaxy S22 Ultra ile çekilmiş görüntüleri mevcut. Dilerseniz her iki telefon arasındaki fark karşılaştırmalı olarak bakalım:

*Solda Galaxy S23 Ultra, sağ tarafta ise Samsung Galaxy S22 Ultra'ya ait örnekler yer almaktadır.

Bugüne dek ortaya çıkan iddialara göre Galaxy S23 Ultra'nın 200 MP'lik kamerasına 10x yakınlaştırma destekli 10 MP çözünürlük sunan bir periskop kamera, 12 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlük sunan telefoto kamera bulunacak. Ayrıca Samsung'un bu amiral gemisi telefonda yalnızca Qualcomm'un işlemcilerini tercih edeceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Peki bu telefonun tasarımı nasıl olacak diyenler: