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Samsung Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın Bataryaları Sızdırıldı: Büyük İyileştirmeler Yolda!

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Samsung Galaxy S27 Pro ve Ultra'nın batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın Bataryaları Sızdırıldı: Büyük İyileştirmeler Yolda!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung, her yıl yeni amiral gemisi telefonlarını bizlerle buluşturuyor. Şirketin bir sonraki en üst seviye telefonları olacak Galaxy S27 serisi ise 2027 yılının başlarında bizlerle buluşacak. Lansmana daha aylar olsa da şimdiden bu cihazlar hakkında bilgiler gelmeye başladı.

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Bugün ise serinin en merak edilen telefonlarından olan Galaxy S27 Pro ile Galaxy S27 Ultra modelleri hakkında bilgiler geldi. Telefonların batarya kapasiteleri sızdırıldı. Peki bekleneni verebilecekler mi?

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Samsung Galaxy S27 Pro ve S27 Ultra'nın Bataryaları Sızdırıldı: Büyük İyileştirmeler Yolda!
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Bataryalarda büyük artış olacak

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Sızdırılan bilgilere göre Galaxy S27 Pro ve Galaxy S27 Ultra modellerinin pil kapasiteleri, önceki nesillere kıyasla kayda değer bir artış sergileyecek. İddialara göre daha küçük boyutlu bir model olan Galaxy S27 Pro, 5.087 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu değerin resmi lansman sırasında tipik kapasite olarak 5.200 mAh şeklinde pazarlanacağı tahmin ediliyor. Cihazın boyutları göz önüne alındığında bu kapasite, Samsung ölçeğinde oldukça etkileyici bir artışa işaret ediyor.

Diğer yandan ailenin en güçlüsü olacak Galaxy S27 Ultra modelinin ise 5.534 mAh’lik batarya kapasitesiyle test edildiği iddia ediliyor. Tüketicilere sunulacak tipik kapasite değerinin ise 5.700 mAh olarak açıklanması bekleniyor. Bu rakamlar, Galaxy S26 Ultra modelinde yer alan 5.000 mAh kapasiteli hücreden belirgin şekilde daha büyük bir bataryaya işaret ediyor.

Galaxy S27 serisi bataryalarındaki bu artış, Samsung’un Çinli üreticilerin yıllardır kullandığı silikon-karbon teknolojisine geçmesiyle mümkün hâle gelecek. Firma, geçtiğimiz hafta tanıttığı yeni katlanabilir telefonlarında ilk kez bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştı. Silikon karbon sayesinde telefonların boyutları küçük tutulurken bataryaları büyüyebiliyor.

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Samsung Galaxy

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