Samsung Galaxy S3 mini'nin Şaka Gibi Özellikleri

Teknoloji gelişiyor ve günümüzde fazlasıyla güzel gözüken ve iyi özelliklere sahip olan akıllı telefonlar görüyoruz. Zamanında Samsung Galaxy S3 mini de piyasaya sürüldüğünde özellikleriyle insanları etkileyebilmişti ancak bugün ise S3 mini özellikleri adeta kulağa şaka gibi geliyor. Bugün biraz nostalji yapıyoruz, hoş geldiniz.

Günümüzde piyasaya sürülen akıllı telefonlar özellikleriyle adeta göz dolduruyor. Kamera kalitesi, performans alanında yapılan geliştirmeler ve devrim niteliğinde olan yazılım geliştirmeleri, günümüz telefonlarını bizlere gelinebilecek son seviye gibi gösteriyor. Ancak bildiğiniz gibi hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Eğer buna inanmakta güçlük çekiyorsanız, sizi kısa bir nostalji turuna çıkaralım.

Bugünkü içeriğimizin kahramanı Samsung Galaxy S3 mini. Evet, zamanında fazlasıyla dikkat çeken, “Bu boyutta bir telefonda bu hız, harika!” dedirten S3 mini’den bahsediyoruz. Bugün bakıldığında ise S3 mini özellikleri kulağa şaka gibi geliyor. Dilerseniz gelin, bir zamanların minik kahramanının özelliklerine birlikte göz atalım. Daha önce ilk iPhone için de benzer bir liste hazırlamıştık. Apple için ilk iPhone ne ise S3 mini de Samsung için aynı anlamı ifade ediyor.

Bugün bakıldığında şaka gibi duran S3 mini özellikleri:

Ekran: 4,0 inç (480 x 800 piksel çözünürlüğünde) Super AMOLED ekran,

4,0 inç (480 x 800 piksel çözünürlüğünde) Super AMOLED ekran, İşlemci: NovaThor U840 çift çekirdekli Cortex-A9 işlemci,

NovaThor U840 çift çekirdekli Cortex-A9 işlemci, RAM: 1 GB,

1 GB, Depolama: 8 GB / 16 GB,

8 GB / 16 GB, Arka Kamera: 5 MP f/2.6 ana kamera, 30 FPS’te 720p video çekimi,

5 MP f/2.6 ana kamera, 30 FPS’te 720p video çekimi, Ön Kamera: VGA kamera,

VGA kamera, Batarya: Li,Ion 1500 mAh çıkarılabilir batarya,

Li,Ion 1500 mAh çıkarılabilir batarya, Bağlantı: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0, GPS, NFC, GSM / HSPA

Wi-Fi 802.11, Bluetooth 4.0, GPS, NFC, GSM / HSPA İşletim Sistemi: Android 4.1

Android 4.1 Renkler: Beyaz, Mavi, Titan grisi, Onyx siyah

Beyaz, Mavi, Titan grisi, Onyx siyah Boyutlar: 121,6 x 63 x 9,9 mm

121,6 x 63 x 9,9 mm Ağırlık: 111,5 gram

4,0 inç ekran:

Samsung Galaxy S3 mini, piyasaya sürüldüğünde o zamanın akıllı telefonları çok da büyük ekranlara sahip değildi ancak S3 mini piyasadaki diğer akıllı telefonlara oranla daha küçük bir ekran barındırıyordu. Bunun sebebi, o zamanın amiral gemisi olan Samsung Galaxy S3’ün daha küçük boyutlu bir versiyonu olarak piyasaya sürülmesiydi. Samsung Galaxy S3 mini, günümüzdeki S serisinin en küçük üyesi olan Samsung Galaxy S20’ye oranla öylesine küçük ki, iki telefonu yan yana koyarsak muhtemelen Galaxy S3 mini, Galaxy S20’nin yavrusu gibi gözükecektir. Yine de Samsung Galaxy S3 mini, günümüzde akıllı telefon serilerinde birçok varyasyon olmasının öncülerinden biridir.

NovaThor U840 yonga seti:

Günümüzde akıllı telefon satın almadan önce akla gelen ilk konulardan biri performans konusu. Özellikle oyun oynamayı seven kişiler veya telefonu gün içerisinde çok fazla kullanan kişiler performans konusuna fazlasıyla dikkat çekiyor. Samsung Galaxy S3 mini de boyundan büyük işler başaran bir akıllı telefondu. Kendisi bir amiral gemisi segmentinde olmamasına rağmen o segmente yakın bir performans sergiliyordu.

Tabii günümüzdeki amiral gemileri göz önüne alındığı zaman şu an piyasadaki üst seviye oyunların herhangi birini Samsung Galaxy S3 mini’de açmak, telefonun alev almasına sebep olabilir. Serinin günümüzdeki en ucuz modeli olan Samsung Galaxy S20 FE, 8 çekirdekli 2.7 GHz Exynos 990 yonga setine sahip. Samsung Galaxy S3 mini ise gücünü çift çekirdekli 1.0 GHz NovaThor U840 yonga setinden alıyordu. Sanıyoruz ki artık bu konu üstüne konuşmanın pek anlamı yok…

8 ve 16 GB depolama alanı seçeneği:

Akıllı telefonların depolama alanları ne kadar büyük olursa müşteriyi o kadar cezbettiği aslında bilinen bir durum. Günümüzde piyasadaki orta ve üst segment akıllı telefonlara göz attığımızda genellikle en düşük depolama alanı seçeneği 64 GB oluyor, bunun altındaki telefonlar ise çok daha az tercih ediliyor. Samsung Galaxy S3 mini’nin en yüksek depolama alanı seçeneği ise 16 GB idi. O zamanlar bu sayı aslında gayet yeterli görülüyordu ancak günümüze oranla 16 GB, yalnızca sistem dosyalarını barındıran ve telefona bir şeyler yüklemek için sürekli bir şeyleri silmenize sebep olacak bir depolama alanı seçeneği gibi.

5 MP kamera:

Samsung Galaxy S3 mini, pek de kaliteli ve yüksek çözünürlüklü bir kameraya sahip değildi. Zaten telefon amiral gemisi segmentinde piyasaya sürülmedi ve o zamanlar kamera teknolojisi de şimdiki kadar gelişmiş değildi. 5 megapiksellik kamerası o zaman kullananlara göre oldukça yeterli gözüken Samsung Galaxy S3 mini, günümüz kamera teknolojisine bakıldığında sanki fotoğrafları piksel piksel çekiyormuş hissi veriyor. Günümüzde orta ve üst segment akıllı telefonların çoğu 24 MP ve üstü ana kameraya sahip.

1500 mAh batarya:

Akıllı telefonların batarya ömürleri ve şarj süreleri günümüzde vazgeçilmez bir tartışma konusu. Akıllı telefon üreticileri performans ve kamera alanlarının yanı sıra telefonlarının şarjının uzun süre boyunca dayanması için de çalışıyor. Günümüzde orta veya üst segment bir akıllı telefon modeli ses oynatırken veya kullanım halindeyken 50 saatin üzerinde bir şarj ömrü sunuyorken 1500 mAh bataryaya sahip Samsung Galaxy S3 mini yalnızca 7 saat boyunca konuşmaya izin veriyordu. Günümüzde birçok akıllı telefon kullanıcısı en az 3000 mAh bataryaya sahip olmayan akıllı telefonlara hayal kırıklığı gözüyle bakıyor.

Android 4.1 işletim sistemi:

Samsung Galaxy S3 mini, zamanının en güncel işletim sistemi olan Android 4.1 işletim sistemine sahipti ve zamanla güncellemeler aldı. Arayüzü isteğe bağlı olarak değiştirilebilen Samsung Galaxy S3 mini, o zamanlar fazlasıyla modern gözüken hareketli kontrollere ve S Beam NFC gibi uygulamalara sahipti. Günümüzde ise piyasaya sürülen hemen her akıllı telefon Android 10 işletim sistemine sahip. Samsung Galaxy S3 mini piyasaya sürüldüğünde yeni olan birçok özellik, şu anda fazlasıyla sıradan gözüken ve çoğu zaman kullanılmayan özellikler.

Şimdi baktığımızda S3 mini özellikleri her ne kadar şaka gibi geliyor olsa da zamanında Samsung Galaxy S3 mini, oldukça beğenilen ve tercih edilen bir akıllı telefondu. Bu model ile birlikte Samsung, Galaxy S serisinin sonraki tüm modellerinde iki veya üç farklı varyasyon piyasaya sürmeye başladı. Dolayısıyla Samsung Galaxy S3 mini, bir anlamda da yeni bir devir açmış oldu.