Samsung Galaxy S30 Ultra 'Daha İyi' Bir Galaxy S20 Olabilir

Ortaya çıkan yeni söylentilere göre Galaxy S30/S21 Ultra, adeta güçlendirilmiş bir Galaxy S20 Ultra olacak. Cihazın hem tasarım hem de özellikleri açısından Galaxy S20 Ultra'ya büyük oranda benzemesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz ağustos ayında en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy Note20 ve Galaxy Note20 Ultra’yı tanıtmıştı. Şirketin 2020 yılında tanıtacağı tüm amiral gemilerini tanıtmış olması, doğal olarak gözleri Galaxy S21/S30 serisine çevirmiş durumda.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Ishan Agarwal tarafından aktarılan bilgilere göre Galaxy S21/S30 Ultra, Galaxy S20 Ultra ile kıyaslandığında büyük bir yenilik getirmeyecek. Hatta iddiaya göre Galaxy S21/S30 Ultra’nın boyutları dahi selefine oldukça benzer olacak.

5000 mAh batarya, 108 MP ana kamera gibi özellikler Galaxy S21/S30 Ultra’nın selefi ile paylaştığı özellikler olarak karşımıza çıkarken, ön tarafta yeni bir 40 MP’lik selfie kamerasıyla karşılaşmamız muhtemel. Boyutlara baktığımızda ise Galaxy S20 Ultra'nın 166.9 x 76 x 8.8mm’lik boyutunun Galaxy S21/S30 Ultra’da 165,1 x 75,6 x 8,9 mm olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.

Galaxy S21/S30 Ultra’nın bir miktar küçülmesinin arkasındaki neden, 6,9 inç ekranlı Galaxy S20 Ultra’nın aksine 6.8 inçlik bir ekran ile gelecek olması.Cihazın çerçevelerinin bir miktar daha incelmesi bekleniyor olsa da tasarımın büyük ölçüden Galaxy S20 Ultra ile aynı olacağını ifade edebiliriz.

Sızıntılara göre Galaxy S21/S30 Ultra, Qualcomm’un yeni en güçlü amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 875 ile Samsung’un yeni amiral gemisi işlemcisi Exynos 2100’den güç alacak. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye’de cihazın Exynos’lu versiyonu satışa sunulacak. Kutusundan Android 11 ile çıkmasına kesin gözüyle bakılan telefonun arayüzü ise One UI 3.0 olacak.