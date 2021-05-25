Samsung Galaxy Tab S7 FE Duyuruldu: Fiyat ve Özellikleri

Samsung, amiral gemisi tablet ailesi Galaxy Tab S7'nin en alt modeli Galaxy Tab S7 FE'yi duyurdu. Ailenin diğer üyelerine göre nispeten mütevazı özelliklere sahip olan Galaxy Tab S7 FE, buna karşın üst düzey bir tabletten beklenen özellikleri sağlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir dizi sızıntıya konu olduktan sonra Tab S7 ailesinin en yeni üyesi olan Galaxy Tab S7 FE'yi duyurdu. Amiral gemisi Galaxy Tab S7 ailesinin giriş seviye modeli olarak karşımıza çıkan Galaxy Tab S7 FE, üst düzey bir amiral gemisinden bekleyebileceğiniz hemen hemen tüm özellikleri, orta segment bir akıllı telefon donanımı ile sunuyor.

Oldukça ince çerçeveli bir tasarıma sahip olan, bu sayede de yüksek ekran/gövde oranı sunabilen Galaxy Tab S7 FE, 12,4 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel WQXGA TFT LCD ekrana sahip. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 750G işlemcisinden alan akıllı telefon, 6 GB'a kadar RAM, 128 GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Ultra düşük gecikmeye sahip S-Pen desteği ile gelen Galaxy Tab S7 FE, Android 11 tabanlı One UI 3.1 arayüzü ile birlikte geliyor ve Samsung DeX uyumlu olduğu için klavye eklentisi ile birlikte adeta bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor. Elbetteki bu klavye eklentisini harici olarak satın almanız gerekiyor.

Hem önde hem de arkada tek kameraya sahip olan Galaxy Tab S7 FE; arka kamerada 8 MP, ön kamerada ise 5 MP çözünürlük sunuyor. Bu arada cihazın AKG tarafından geliştirilen stereo hoparlöre, 45W hızlı şarj destekli 10.090 mAh bataryaya ve 5G desteğine sahip olduğunu da hatırlatalım.

Samsung Galaxy Tab S7 FE

İşlemci : CPU: Snapdragon 750G GPU: Adreno 619

: RAM : 4/6 GB

: 4/6 GB Depolama : 64/128 GB

: 64/128 GB Ekran : Boyut: 12,4 inç Çözünürlük: WQXGA, 2560 x 1600 piksel Yenileme Hızı: 60 Hz Panel: TFT LCD

: Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya : Kapasite: 10.090 mAh Hızlı Şarj: 45W

: İşletim Sitemi : OS: Android 11 Arayüz: One UI 3.1

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Samsung Galaxy Tab S7 FE, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. 4 GB RAM'li versiyon 649 euro fiyat etiketine sahipken; 6 GB RAM'li versiyon için henüz bir fiyat açıklanmış değil.