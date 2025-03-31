Samsung, katlanabilir telefonlara yeni bir soluk getirecek iki yöne katlanabilir telefon üzerinde çalışmaya başladı.

Samsung, katlanabilir telefon sektöründe oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirketin almış olduğu yeni bir patente göre yakında hem içe hem de dışa doğru bükülebilen 360 derecelik menteşe mekanizmasına sahip bir akıllı telefon göreceğiz.

Ortaya çıkan patent görüntüleri de günümüz katlanabilir telefonların ötesine geçen bir tasarımın bizleri beklediğini gözler önüne seriyor. Geleneksel kapak ekranlarına ihtiyaç duymayan bu telefon, her iki yöne katlanabilen tek bir esnek ekranla donatılmış durumda.,

Yeni nesil ekran ve menteşe teknolojisine sahip

Samsung'un bu devrim niteliğindeki telefonu mümkün kılmak için ultra ince cam (UTG) ile desteklenen esnek bir ekran geliştirdiği belirtiliyor.

Esnek polimerler ve yapıştırıcı katmanlarıyla güçlendirilen bu ekran, dayanıklılığı ve esnekliği bir arada sunuyor. Yeni menteşe sistemi ise çift katlama ekseniyle, ekranın yapısal bütünlüğünü koruyarak her iki yöne bükülmesine olanak tanıyor.

Akıllı telefon üreticileri son dönemde katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda giderek daha cesur adımlar atmaya başladı. Huawei kısa süre önce geleneksel dikey yerine yatay olarak katlanan Pura X modelini tanıtarak bu alanda farklı bir yaklaşım sunarken şimdi de Samsung bambaşka bir deneyim sunmanın hazırlığını yapıyor.