Yılın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip7 FE'nin ekran özellikleri ortaya çıktı. Samsung, maliyeti düşük tutmak için mantıklı bir işe imza atmış gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir telefon ile gündemde. Bu akıllı telefon, daha birkaç haftadır konuşulan Galaxy Z Flip7 FE. Uygun fiyatlı telefon, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek. Gelen son haberler ise bu telefonun ekran özelliklerini ortaya koyuyor.

Sektörün güvenilir kaynaklarından Ross Young, Galaxy Z Flip7 FE'nin Galaxy Z Flip6 ile aynı ekrana sahip olacağını ileri sürdü. Hatırlatma olması açısından Galaxy Z Flip6'nın ekranı; 6.7 inç boyutluydu ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük sunuyordu. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran 2.600 nit tepe parlaklık değerine sahipti.

Peki Samsung, neden eski bir ekran kullanacak?

Samsung'un Galaxy Z Flip7 FE'de Galaxy Z Flip6'nın ekranını kullanması, maliyetler açısından oldukça önemli. Sektör kaynaklarına göre elde kalan panellerin yeni modelde kullanılmaya devam edilecek olması, Galaxy Z Flip7 FE'nin uygun fiyatlı olmasını sağlayacak.

Sektör kaynaklarına göre Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 2025'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Şu an büyük oranda gizemli olan telefon, gelecek aylarda büyük sızıntılarla haberlerimize konu olacaktır.