Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni bir telefon ile gündemde. Bu akıllı telefon, daha birkaç haftadır konuşulan Galaxy Z Flip7 FE. Uygun fiyatlı telefon, yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek. Gelen son haberler ise bu telefonun ekran özelliklerini ortaya koyuyor.
Sektörün güvenilir kaynaklarından Ross Young, Galaxy Z Flip7 FE'nin Galaxy Z Flip6 ile aynı ekrana sahip olacağını ileri sürdü. Hatırlatma olması açısından Galaxy Z Flip6'nın ekranı; 6.7 inç boyutluydu ve 2640 x 1080 piksel çözünürlük sunuyordu. 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran 2.600 nit tepe parlaklık değerine sahipti.
Peki Samsung, neden eski bir ekran kullanacak?
Samsung'un Galaxy Z Flip7 FE'de Galaxy Z Flip6'nın ekranını kullanması, maliyetler açısından oldukça önemli. Sektör kaynaklarına göre elde kalan panellerin yeni modelde kullanılmaya devam edilecek olması, Galaxy Z Flip7 FE'nin uygun fiyatlı olmasını sağlayacak.
Sektör kaynaklarına göre Samsung Galaxy Z Flip7 FE, 2025'in üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. Şu an büyük oranda gizemli olan telefon, gelecek aylarda büyük sızıntılarla haberlerimize konu olacaktır.