Samsung Galaxy Z Fold 3 İçin Yepyeni Konsept Tasarım Videosu

Samsung'un en yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy Z Fold 3 için heyecan verici bir konsept tasarım videosu yayınlandı. Videoya göre Galaxy Z Fold 3 ekrana gömülü ön kamera ve S-Pen ile gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak’ta gerçekleştireceği lansman etkinliği ile 2021 yılının ilk amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 ailesini tüketicilerin beğenisine sunacak. Henüz Galaxy S21 ile ilgili dahi tüm detayları öğrenememişken yılın en iddialı akıllı telefonlarından biri olması beklenen Samsung Galaxy Z Fold 3 için heyecan verici bir konsept yayınlandı.

Bildiğiniz üzere Samsung, Galaxy Z Fold 2’de birinci nesil Galaxy Fold’a kıyasla tasarım konusunda ciddi bir iyileştirme ortaya koymuştu. Ekranda ciddi bir yer kaplayan çentik, yerini küçük bir ekran deliğine bırakırken; cihazın dışında bulunan küçük ikincil ekran da yerini büyük, uçtan uca bir ekrana bırakmıştı. Peki Galaxy Z Fold 3’te bizi nasıl bir tasarım bekliyor?

Samsung Galaxy Z Fold 3, ekrana gömülü selfie kamerasıyla gelebilir

Daha önce pek çok akıllı telefon için etkileyici konseptler ortaya koyan Concept Creator, tutarlı sızıntılarıyla bilinen LetsGoDigital ile birlikte sızıntı bilgilere dayanan üç boyutlu bir Galaxy Z Fold 3 konsepti oluşturdu ve YouTube’da paylaştı.

Paylaşılan videoda en dikkat çekici detay, Galaxy Z Fold 3’ün ekranında herhangi bir kamera deliği ya da çentiğin bulunmaması. Zira sızıntılara göre Samsung, Galaxy Z Fold 3’te ana ekrandaki selfie kamerasını ekran altı kamera olarak karşımıza çıkaracak. Yine de bu konuda somut kanıtlar bulunmadığını belirtelim.

Galaxy Z Fold 3, dahili S-Pen ile gelebilir

Galaxy Z Fold 3 konseptindeki bir diğer detay ise S-Pen. Sızıntılara göre Samsung, Galaxy Z Fold 3 ile birlikte katlanabilir akıllı telefon serisine dokunmatik kalem desteği getirecek. Bu gerçekleşirse Galaxy Z Fold 3’ün devasa ana ekranının çok daha işlevsel bir hal alacağını söylemek yanlış olmaz.

Bu iki detay dışında Galaxy Z Fold 3’ün Galaxy Z Fold 2’den büyük farklar sunacağını söylemek zor. Ekran çerçeveleri selefine göre küçülmüş olsa da standart bir akıllı telefona göre hala fazlasıyla kalın. Bununla birlikte cihazın arkasında üçlü kamera kurulumu yer alacak ve bu kameralar, Galaxy S21 ailesi ile benzer bir tasarıma sahip olacak.

Samsung Galaxy Z Fold 3 konsept tasarım videosu