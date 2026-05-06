Samsung'un yeni yatay katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Wide'ın tasarımları ortaya çıktı.

Katlanabilir telefon alanında lider konumda bulunan Samsung, bu yıl da yepyeni modellerini bizlerle buluşturacak. Hatta şirketin iki farklı yatay katlanan model tanıtmasını bekliyoruz. Bunlardan biri her sene tanıttığı Z Fold modelinin yeni versiyonu Z Fold8 olacak. Diğeri ise katlanabilir iPhone rakibi olacak geniş ekranlı Galaxy Wide olacak.

Şimdi ise bu telefonlar hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Android Authority, OneUI 9 tabanlı bir sürümde Samsung’un yeni katlanabilir telefonlarının tasarımlarına ulaştı. Görüntüler, cihazların nasıl görüneceğine dair bizlere fikir veriyor.

Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Wide böyle gözükecek

İlk olarak Z Fold7’nin yeni nesli olacak Z Fold8’e bakalım. Telefon ve dar bir kapak ekranı ve arkada üçlü kamera kurulumuyla selefiyle büyük ölçüde aynı görünüme sahip olacak. Yani herhangi bir tasarım değişikliği beklemiyoruz.

iPhone Fold (veya Ultra) rakibi olacak geniş ekranlı katlanabilir modelde tablet benzeri bir tasarımla karşılaşacağız. Kısa, yatay ve geniş bir kapak ekranıyla gelecek ve önceki Samsung katlanabilir telefonlardan daha küçük bir delikli kamera tasarımıyla karşımıza çıkacak. Ayrıca, pil şeklinde dikey bir kamera adasının içine yerleştirilmiş çift kamerasını da görebiliyoruz.

Galaxy Wide modelinin açık halde 123,9 x 164,4 x 4,3 mm, katlanmış halde ise 123,9 x 82,2 x 9,8 mm ölçülerinde olacağı söyleniyor. Bunun yanı sıra dış ekranın 4,7:3 en boy oranına sahip olacağı, iç ekranın ise 4:3 formatını benimseyeceği ifade ediliyor. Her iki telefonun da temmuz ayında tanıtılmasını beklediğimizi belirtelim.