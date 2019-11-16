Samsung Galaxy A50'ler, Parmak İzi Konusunda Sorun Yaşıyor

Yazılım desteği konusunda iyi işler çıkaran Samsung, son güncellemesiyle ortaya çıkan hata ile şaşırttı.

Galaxy A50, Samsung'un 2019'daki en çok ses getiren ürünlerinden biri oldu. Gelişmiş kamerası ve güçlü işlemcisinin yanında sağlam özellkikler barındıran ve zarif bir tasarıma sahip ürün, şirketin orta sınıf cihaz portföyünü yeniden şekillendirdi. Şirket, yazılım desteği alanında gayet iyi işler çıkarıyor ve Android 10'un da yakın gelecekte bu cihaza ulaşması bekleniyor. Buna karşın son çıkan güncellemede parmak izi okuyucusuyla ilgili sorunlar çıktı.

İyileştirme Olması Gerekiyordu

Samsung Galaxy A50'nin A505FNXXS3ASK9 ve A505FDDS3ASK8 versiyonlu yazılımlarını kullanan kullanıcılarının verdiği raporlara göre cihaza yeni parmak izi kaydedilemiyor. Önceden bahsi geçen gelecek güncellemelerde parmak izi okuma işlevine yönelik iyileştirmeler olacağı söylendikten sonra böyle bir sorunun ortaya çıkması, beklenmedik bir gelişme oldu. Çıkış sırasında Samsung, kullanıcıların performans güncellemesinden yararlanmak için parmak izlerini tekrar kaydetmeleri gerektiği konusunda öneride bulundu. Ama bu, yeni yazılımı kullanan kullanıcılar için geçerli değil.

Parmak izi kaydı sırasında süreç %41 seviyesinde çalışmayı durduruyor, ardından sensörün temiz ve kuru olduğundan emin olunması için bir uyarı veriyor. Bazı kullanıcılar kayıt sürecini tamamlayabilse bile, sonradan kaydedilmiş parmak izleri telefon tarafından kabul edilmiyor. Eğer bir Galaxy A50 kullanıcısıysanız ve daha önceden oluşturduğunuz bir parmak izi kaydı varsa, başka kayıt kullanamayacağınızdan dolayı o kaydı silmemeniz en iyi seçenek. Sildiyseniz Samsung yeni bir güncelleme çıkarıp bu sorunu çözene kadar beklemeniz gerekiyor. Umuyoruz ki firma, bu nahoş sorunu düzeltmek amacıyla yeni bir güncelleme çıkarmak için daha fazla beklemez.