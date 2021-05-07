Dünya.com tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung, Rönesans Holding ile birlikte Türkiye'de bir yatırım daha gerçekleştirecek. Söz konusu yatırımın Tekirdağ'a bağlı Kapaklı OSB'de olacağı ifade ediliyor.

Uluslararası teknoloji şirketlerinin Türkiye yatırımlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre kısa süre önce Atmaca Elektronik ile yerli cep telefonu üretimine başlayan Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şimdi de Tekirdağ’da bulunan Kapaklı OSB’de yeni bir üretim tesisi inşa etmeye hazırlanıyor.

Dünya.com tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung'un yeni yatırımı ile ilgili yer tahsis süreci tamamlandı. 10 bin metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilecek yatırımın kamu-özel sektör iş birliğiyle yapılacağı, bina inşa sürecinin Rönesans Holding tarafından üstlenileceği ifade ediliyor.

Rönesans Holding yetkililerine dayandırılan bilgilere göre konuyla ilgili resmi açıklamalar önümüzdeki pazartesi günü Rönesans Holding tarafından gerçekleştirilecek. Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş olmasa da söz konusu yatırımın akıllı telefon üretimine yönelik olacağına dair iddialar da bulunuyor.

Söz konusu üretim tesisiyle ilgili dedikoduların bölgede sıkça dile getirildiği, hatta bazı OSB'lerin yatırımın kendi bölgeleri içinde gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Yine de resmi olarak açıklanmamış olsa da yatırım için son kararın Kapaklı OSB lehine verdiği ifade ediliyor.