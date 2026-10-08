Samsung Telefon Üretimini Yavaşlatma Kararı Aldı: Peki Neden?

Artan bellek maliyetleri nedeniyle telefon kârlılığı eriyen Samsung, dördüncü çeyrekte üretimini %30'a varan oranda kısmaya hazırlanıyor.

Samsung, yılın son çeyreğinde akıllı telefon üretimini ciddi oranda azaltmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna yaklaşırken yeni amiral gemisi Galaxy S serisini bekleyen tüketiciler nedeniyle üretimin bir miktar yavaşlaması olağan karşılansa da bu kez masadaki kesinti planı sektör beklentilerinin çok üzerinde.

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Güney Kore merkezli Money Today’in paylaştığı bilgilere göre Samsung’un Mobil Deneyim birimi, tedarikçilerinden sevkiyat hacmini %20 ila %30 oranında düşürmelerini talep etti.

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Bellek maliyetleri kârlılığı sıfırladı

Kararın arkasındaki temel itici güç, son dönemde tırmanışa geçen bellek ve yarı iletken fiyatları. Sektör kaynakları, maliyet artışları nedeniyle Samsung’un sattığı telefonlardan neredeyse hiç kâr elde edemez hâle geldiğini belirtiyor. Şirket, kâr getirmeyen veya doğrudan zarar yazan cihazları üretmek yerine üretimi kısarak genel finansal dengesini ve kârlılığını korumayı hedefliyor.

TrendForce verileri de maliyet krizinin boyutunu net biçimde ortaya koyuyor:

Akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan 12 GB LPDDR5X bellek modüllerinin birim fiyatı, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %175 artış göstererek 145–146 dolar seviyesine ulaştı.

Üçüncü çeyrekte ise bu rakamın çeyreklik bazda %20 daha artarak 180 dolara kadar tırmanması bekleniyor.

Telefon perakende fiyatlarının parça maliyetleriyle aynı hızda artırılamaması, üreticileri ciddi bir kâr baskısı altına sokuyor.

Yıllık üretim hedefinde milyonlarca adet düşüş var

Gündeme gelen kesinti, şirketin yıllık toplam üretim rakamlarını da doğrudan etkileyecek. Samsung’un başlangıçta bu yıl için yaklaşık 270 milyon adet akıllı telefon üretmesi öngörülüyordu ancak dördüncü çeyrekte devreye sokulması planlanan ek kısıtlamalarla birlikte, toplam yıllık hacmin 200 milyon seviyelerine kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.

Şirket cephesinden %20-%30 aralığındaki kesinti iddiasına yönelik henüz resmî bir doğrulama gelmiş değil ancak tedarik zincirinden gelen sinyaller, Samsung'un hacim yerine kârlılığı önceleyen bir stratejiye geçtiğini gösteriyor.