Samsung'un tanıttığı yeni kablosuz dikey süpürge, dâhili ekranı sayesinde gelen bildirimleri görmenizi sağlayacak.

Her tarafımızın bildirimlerle çevrildiği dünyada telefonunuzun sesini duyamayacağınız belki de tek an süpürgeyle uğraştığınız zamandır. Samsung şimdi bu soruna son verecek yeni bir ürünle karşımızda.

Yeni Bespoke AI Jet Ultra kablosuz dikey süpürge sadece güçlü bir temizlik aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda dâhili LCD ekranı sayesinde gelen aramalar ve mesajlar hakkında sizi bilgilendiriyor.

400AW emiş gücü ve 100 dakikalık pil ömrüne sahip bu cihaz, otomatik boşaltma özelliğine sahip şarj istasyonuyla da büyük kolaylık sağlıyor.

Samsung'un yapay zekâ devrimi sadece bu dikey süpürge ile sınırlı değil. Şirket, yeni Bespoke AI Laundry Vented Combo isimli çamaşır ve kurutma makinesinde de 7 inçlik dokunmatik ekran sunuyor. Bu akıllı ekran sayesinde çamaşır yıkarken de gelen aramalar ve mesajlara göz atabilirsiniz.

Peki her şeye ekran yerleştirmeye gerek var mı?

Samsung'un bu yeni atılımı zamandan ve enerjiden tasarruf sağlamayı vaat etse de dokunmatik panellerin uzun ömürlülüğü ve olası reklam gösterme potansiyeli gibi bazı soru işaretleri de doğuruyor.

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