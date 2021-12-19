Samsung, Yuvarlanabilir Ekranlı Telefonu İçin Patent Aldı

Son yıllarda ürettiği katlanabilir akıllı telefonlarla sık sık gündeme gelen Samsung, yuvarlanabilir ekrana sahip bir telefon geliştirmek için çalışıyor. Şirket, ilk yuvarlanabilir akıllı telefonuna ilham olacak bir patent aldı.

Günümüzde katlanabilir telefonlara bu denli ilginin artmasında önemli bir yere sahip olan dev akıllı telefon üreticisi Samsung, Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Flip 3 modelleriyle büyük bir başarıya ulaşmıştı.

Şimdi ise şirket, katlanabilir akıllı telefonlarını daha da geliştirecek yeni bir teknolojiyle karşımıza çıkıyor. Samsung, ilk yuvarlanabilir ekrana sahip akıllı telefonunu üretmek için patent aldı.

Yuvarlanabilir ekrana sahip telefon tasarımı için patent alındı

Dünyanın en çok satan akıllı telefon markası Samsung, birkaç ay önce “yuvarlanabilir” akıllı telefon çalışmaları ile gündeme gelmiş, ilk yuvarlanabilir ekrana sahip telefon tasarımı için patent başvurusunda bulunmuştu. Samsung’un yuvarlanabilir ekranlı akıllı telefonlar için patent başvurusu kabul edildi. Yuvarlanabilir ekrana sahip telefonlarda, telefon bir ucundan çekildiğinde ekran genişleyerek büyüyor. Bu özellik sayesinde ekran boyutu %50’ye kadar arttırılabiliyor.

Katlanabilir akıllı telefonlarda olduğu gibi ekranın büyümesiyle telefon, adeta bir tablete dönüşüyor. Genişletilen kısım, istenildiğinde cihazın içine katlanarak standart bir akıllı telefona dönüşüyor. Yeni özellik, film izlerken ya da görüntülü arama yaparken kullanıcılara çok daha keyifli bir deneyim sunacak gibi gözüküyor.

Bu yıl LG ve TLC markalarının da yuvarlanabilir ekrana sahip telefonlar üzerinde çalıştığı duyurulmuştu ama daha önce Samsung'un akıllı telefonlarında bu özelliği görmemiştik. Şimdi alınan patent ile yakında piyasaya çıkacağı konusunda heyecanlansak da patentin alınmış olması bitmiş bir ürünün piyasaya çıkacağı anlamına gelmiyor. Bu özelliğin gelecekte yeni bir telefonda mı yoksa Galaxy Z Fold 4’te mi yer alacağını birlikte göreceğiz.