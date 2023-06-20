Türk sinema ve televizyon dünyasının en beğenilen erkek oyuncularından bir tanesi olan Sarp Apak, oynadığı birbirinden keyifli film ve dizilerle izleyicilerin gönlünde ayrı bir yer kazandı. Gelin tekrar tekrar izlemek isteyeceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Sarp Apak filmlerine ve dizilerine yakından bakalım.

Tam adıyla Kerim Sarp Apak, 11 Kasım 1981 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra işletme okumaya başladı ama gönlündeki tiyatro sevgisi kabarınca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’ne girdi ve mezun olup İstanbul’a gitti. Sarp Apak, Sadri Alışık Tiyatrosu'nda ilk kez profesyonel oyunculuk dünyasına adım attı.

BKM kadrosuna girdikten sonra birkaç küçük rol oynayan Sarp Apak, Avrupa Yakası ile birlikte tüm Türkiye tarafından tanınmaya başladı. Art arda pek çok önemli film ve dizide rol alan oyuncu, aynı zamanda tiyatro sahnelerinden de bir an olsun ayrılmadı. Gelin keyifle izleyebileceğiniz IMDb puanlarına göre en iyi Sarp Apak filmlerine ve dizilerine yakından bakarak kısaca izleyiciye sundukları hikayeleri görelim.

IMDb puanlarına göre en iyi Sarp Apak filmleri ve dizileri:

Kavak Yelleri

Karışık Kaset

7 Kocalı Hürmüz

O…Çocukları

Jet Sosyete

Beyaz Melek

Güneşi Gördüm

Yalan Dünya

Ölümlü Dünya

Avrupa Yakası

Gençlik dizisi furyasını başlattı: Kavak Yelleri

Yıl: 2007 - 2011

Tür: Komedi, Romantik

Oyuncular: Pelin Karahan, Aslı Enver, İbrahim Kendirci, Sarp Apak

IMDb: 5.5

Ülkemizdeki gençlik dizisi furyasını başlatan ilk dizilerden bir tanesi olan Kavak Yelleri, İzmir’in Urla ilçesinde yaşayan bir grup gencin arkadaşlık öyküsünü anlatıyor. Küçük bir kasabada başlayan ve İstanbul’a kadar da uzanan bu sıcak arkadaşlık öyküsü boyunca karşımıza pek çok karakter daha çıkıyor ve zaman zaman işler arkadaşlıktan çıkıp aşka dönüşüyor.

90’ların samimi dünyasından bugüne: Karışık Kaset

Yıl: 2014

Tür: Komedi, Dram, Müzik

Yönetmen: Tunç Şahin

Oyuncular: Sarp Apak, Özge Özpirinçci, Bülent Emin Yarar

IMDb: 5.8

Uygar Şirin tarafından kaleme alınan aynı isimli romanın sinema uyarlaması olan Karışık Kaset filminde, 90’larda başlayıp günümüze kadar süren bir aşk hikayesini izliyoruz. Komşu çocukları olan Ulaş ve İrem iyi arkadaşlardır ama Ulaş aslında İrem’e aşıktır. Bir gün babası Ulaş’a bir fikir verir ve aşkını kaset ile anlatmasını söyler. İşte o günden sonra Ulaş, İrem’e her doğum gününde yeni bir kaset vermeye başlar.

Gökten yağmur gibi herif yağacak: 7 Kocalı Hürmüz

Yıl: 2009

Tür: Komedi

Yönetmen: Ezel Akay

Oyuncular: Nurgül Yeşilçay, Gülse Birsel, Haluk Bilginer, Sarp Apak

IMDb: 6.3

Türk komedi geleneğinin günümüze kadar gelmeyi başarmış en keyifli hikayelerinden bir tanesi olan 7 Kocalı Hürmüz, Ezel Akay yönetmenliğinde sinemaya uyarlandı. 19. yüzyıl Osmanlı’sında geçen hikayedeki karakterimiz Hürmüz’ün 6 kocası vardır ama gönlü doktordadır. Film bu hikayeyi müzikal tadında keyifli bir anlatı ile izleyicilere sunuyor.

Emanetçi annenin hikayesi: O…Çocukları

Yıl: 2008

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Murat Saraçoğlu

Oyuncular: Demet Akbağ, Özgü Namal, Sarp Apak

IMDb: 6.4

1980 askeri darbesi olmuş ve ülke tepetaklak hale gelmiştir. Böyle bir ortamda kimsenin aklına gelmeyen hayat kadınları, bir yandan bu korkunç hayatla mücadele ederken diğer yandan çocuklarını korumaya çalışmaktadırlar. İşte O…Çocukları filmi hayat kadınlarının çocuklarını emanet ettiği emanetçi annenin hikayesi üzerinden dönemin toplumunu anlatıyor.

Bunlar nasıl zengin: Jet Sosyete

Yıl: 2018 - 2020

Tür: Komedi, Aile

Oyuncular: Gülse Birsel, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak

IMDb: 6.4

Televizyon ekranlarında başlayan yolculuğuna dijital platformda devam eden bir komedi dizisi olan Jet Sosyete’nin senaryosu, Türk komedi dünyasının efsane yazarı Gülse Birsel tarafından kaleme alınmıştır. Dizide, bir villa sitesine şans eseri gecekondudan taşınan bir aile ile oranın gerçek zenginleri arasındaki kahkaha dolu olayları izliyoruz.

Bir huzurevi, onlarca farklı dram: Beyaz Melek

Yıl: 2007

Tür: Dram

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Mahsun Kırmızıgül, Sarp Apak, Cezmi Baskın

IMDb: 6.5

Kanser olan Ahmet, oğulları tarafından tedavisi için hastaneye yerleştirilir ama oradan kaçar ve kendini bir şekilde bir huzurevinde bulur. Konuşma zorluğu çeken Ahmet’in oğulları tarafından terk edildiğini düşünen huzurevi yönetimi onun burada kalmasına izin verir. Oğulları da babalarının burada mutlu olduğunu görünce son günlerini huzur içinde geçirmesi için onu burada bırakırlar.

Doğulu ailenin büyük sınavı: Güneşi Gördüm

Yıl: 2009

Tür: Dram

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül

Oyuncular: Mahsun Kırmızıgül, Demet Evgar, Sarp Apak

IMDb: 6.6

Doğuda bir köy boşaltılınca aile İstanbul’a gelmek zorunda kalmıştır. Amaçları bir şekilde Norveç’e kaçmaktır. Her biri birbirinden farklı mizaca sahip bir sürü gencin olduğu ailede herkesin farklı bir hikayesi vardır. Birden fazla öykünün anlatıldığı film boyunca her izleyen bir şekilde kendisinden izler bulacaktır.

Oyuncuların kahkaha dolu dünyası: Yalan Dünya

Yıl: 2012 - 2014

Tür: Komedi

Oyuncular: Altan Erkekli, Füsun Demirel, Beyaz, Sarp Apak

IMDb: 7.2

Senaryosu Gülse Birsel tarafından kaleme alınan Yalan Dünya, izleyenleri Cihangir sokaklarına götürüyor ve oyuncuların dünyasına konuk ediyor. Bir grup oyuncudan oluşan arkadaş grubu, yalan söyleyerek bir ailenin evine taşınırlar. Yalanlarını sürdürmeleri zor olacaktır çünkü bu aile ile aynı terası paylaşmak zorundadırlar. Tabii bu sırada yaşanan olayların hepsi kahkaha dolu maceralara dönüşür.

Bana paspasla adam öldürttünüz: Ölümlü Dünya

Yıl: 2018

Tür: Aksiyon, Komedi, Suç

Yönetmen: Ali Atay

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, İrem Sak

IMDb: 7.6

Sevilen oyuncu Ali Atay’ın ilk yönetmenlik denemesi olan Ölümlü Dünya filminde sıra dışı bir ailenin hikayesini izliyoruz. Bu geniş aile dışarıdan bakıldığında bir lokanta işletmektedir ama aslında nesillerdir kiralik katildirler. Derken çalıştıkları organizasyonla aralarında bir sorun çıkar ve kaçmak zorunda kalırlar. Tüm bu hikaye çok ama çok absürd detaylara sahiptir.

Gerçek bir komedi efsanesi: Avrupa Yakası

Yıl: 2004 - 2009

Tür: Komedi

Oyuncular: Gülse Birsel, Ata Demirer, Sarp Apak

IMDb: 8.6

Türk televizyonlarında yayınlanmış, gelmiş geçmiş en başarılı komedi dizilerinden bir tanesi olan ve bugün hala sayısız hayrana sahip Avrupa Yakası’nı izlemeyenler çok şey kaçırmış demektir. Avrupa Yakası dergisinde çalışanlar üzerinden anlatılan hikaye boyunca sayısız karakter, sayısız olay görüyoruz ve her birini kahkahalarla izliyoruz.

Efsane şarkı bonusu:

Türk sinema ve televizyon dünyasının en sevilen oyuncularından Sarp Apak’ın rol aldığı en iyi film ve dizilerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Sarp Apak filmlerini ve dizilerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.