Günümüz ergen ilişkilerini ele alan bir Netflix yapımı olan Sex Education, 2019'un ocak ayında yayınlanan ilk sezonuyla büyük ilgi gördü ve ikinci sezon için beklentiler arttı. Bugün gelen bir habere göre ikinci sezonun önümüzdeki ocak ayında çıkacağı doğrulandı. Gelin yeni sezonun ayrıntılarını beraber inceleyelim.

Henüz Sex Education'ı izlemediyseniz yazımızın hem birinci hem de ikinci sezon hakkında spoiler içerdiğini belirtelim. Bu yüzden diziyi izleme planınız varsa yazının geri kalanını ilk sezon tamamladıktan sonra okumanızı tavsiye ediyoruz. Bilindiği üzere Netflix'in son dönemde dikkat çeken yapımlarından biri olan Sex Education'ın ilk sezonu, seks terapisti annesi Jean ile birlikte yaşayan ve sosyal becerileri pek de iyi olmayan lise öğrencisi Otis Milburn etrafında gelişmişti.

Otis, sezgisel seks tavsiyeleri verme yeteneğinden faydalanmak için arkadaşı Maeve Wiley ile okulda bir seks kliniği kurmaya karar vermişti. İlk sezonuyla beğeni toplayan yapımın ikinci sezonu için de beklenti artmıştı. 17 Ocak'ta yayınlanacak ikinci sezonda Maeve ile araları gerilen Otis'in, kız arkadaşı Ola ile ilerleyebilmek için cinsel dürtülerine hakim olması gerekecek. Bu sırada Moordale Lisesi'nde yayılan klamidya salgını, okulda cinsel eğitime daha çok önem verilmesi gerektiğini hatırlatmış olacak.

Sex Education'ın yeni sezonunda gelişmeler ne yönde olacak?

Yeni sezon hakkındaki söylentilere göre bazı detaylar da belli oldu. İşte yeni sezonda karşılaşabileceğimiz bazı gelişmeler:

Otis'le durumlar gergin haldeyken Aimee ' Dokunulmazlar' dan kurtulduğundan beri Aimee ve Maeve'in can dostluğu seviyesindeki ilişkisi her zamankinden daha güçlü olacak.

dan kurtulduğundan beri Aimee ve Maeve'in can dostluğu seviyesindeki ilişkisi her zamankinden daha güçlü olacak. Eric, yeni keşfetmiş olduğu özgüveninin alışık olmadığı şekilde ilgi çektiğinin farkına varırken Adam, askeri okulda hâlâ Eric'e karşı olan hisleriyle sıkıntı yaşayacak.

hâlâ Eric'e karşı olan hisleriyle sıkıntı yaşayacak. Lily, yaratıcı yeteneklerini geliştirmeye odaklanmak için cinsel uğraşlarına ara verme kararını alacak.

Jackson'a gelecek olursak ailesi tarafından maruz kaldığı başarı baskısının altında çırpınmaya devam eden karakter, kaslarını değil aklını kullanmaya zorlanacak.

Sex Education'ın yeni sezonu hakkında ortaya çıkan bilgileri sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Dizinin yeni sezonunun 17 Ocak 2020'de Netflix'te olacağını hatırlatalım. Sex Education'ın Netflix sayfasını buradan inceleyebilirsiniz.