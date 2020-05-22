DreamHack, 100 Bin Dolarlık Kadın CS:GO Turnuvasını Duyurdu

DreamHack, geçtiğimiz yıl düzenlediği kadınlara özel Showdown isimli CS:GO turnuvasını bu yıl tekrar düzenleyecek. Kuzey Amerika ve Avrupa'da düzenlenecek karşılaşmalar, yaz ve sonbahar aylarında gerçekleşecek. Turnuva kapsamında toplam 100 bin dolar dağıtılacak.

E-spor sektörünün en önemli isimlerinden olan DreamHack, düzenlediği turnuvalarla bir yandan profesyonel oyunculara destek verirken diğer yandan da daha fazla kişinin e-sporla tanışmasını sağlıyor. Bu bağlamda hem erkek hem de kadın oyuncular için çeşitli turnuvalar düzenleyen şirket, ilerleyen dönemlerde düzenleyeceği yeni turnuvalarla dikkat çekmeye devam edecek gibi görünüyor.

DreamHack'in sadece kadın oyunculara yönelik yeni CS:GO turnuvası Showdown , bu yaz ve sonbahar aylarında düzenlenecek. Oyuncular, bu turnuva kapsamında toplamda 100 bin dolarlık bir havuzdan paylarına düşeni almaya çalışacaklar. Düzenlenecek turnuvaya, Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerindeki, dolayısıyla da Türkiye'deki profesyonel kadın oyuncular da dahil olabilecekler.

Şu sıralar daha çok kadın oyuncuları ön plana çıkarmak için çalışmalarını sürdüren DreamHack'in düzenleyeceği Showdown isimli turnuvanın 17-19 Temmuz'da Avrupa, 24-26 Temmuz'da ise Kuzey Amerika etapları düzenlenecek. Düzenlenecek karşılaşmaların kazananları, sonbaharda yeniden düzenlenecek olan ikinci etapta karşılaşacaklar. Toplamda 4 farklı turnuvadan oluşacak seride, 25'er bin dolardan 100 bin dolar dağıtılmış olacak.

Verilmek istenen mesaj: Kadınların da takım oyunlarında yer alabiliyor

DreamHack tarafından düzenlenecek olan Showdown turnuvası, kadınların da takım oyunlarında iyi olabileceği mesajını vermeyi amaçlıyor. Çünkü istatistiklere bakılacak olursa özellikle de CS:GO gibi takım oyunları, daha çok erkek oyuncular tarafından oynanıyor. Kendi imkanlarıyla bu oyunlara dahil olmak isteyen kadın oyuncularsa cinsiyet ayrımcılığına maruz kalabiliyor.

Yukarıda oyun istatistiklerini gördüğünüz Katie de zamanında alay konusu olmuş profesyonel oyunculardan bir tanesi. MDL'nin ilk kadın oyuncusu olarak karşımıza çıkan Katie, beklentilerin üstünde bir performans sergileyince alay konusu olmuş ve Katie'nin aslında erkek olduğu gibi akla mantığa aykırı iddialar ortaya atılmıştı. İşte DreamHack'in Showdown turnuvası, tam olarak bu algıyı yıkmak için düzenleniyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Showdown turnuvasının kazananı Beşiktaş olmuştu

Türkiye'nin önemli spor kulüplerinden bir tanesi olan Beşiktaş, sadece futbol, basketbol ya da voleybol gibi dallarda takımlara sahip değil. Kulübün e-spor takımları da bulunuyor ve bu takımlardan bir tanesi de kadın CS:GO takımı. Dişi kartallar, DreamHack'in geçtiğimiz yıl düzenlediği Showdown turnuvasının kazananı olmayı başarmıştı. Elde edilen başarı, Beşiktaş ve ülkemizin adının bir kez daha e-sporla anılmasını sağladı.