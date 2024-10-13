Marketten bir ürün alırken üzerindeki “son kullanma tarihi” ve “tavsiye edilen tüketim tarihi” yazılarını görüyoruz. Bu biraz kafa karıştırıcı olabilir, çünkü ikisi de birçok kişi için aynı anlama geliyor.

Ancak ikisinin de farklı anlamları olduğunu baştan belirtmemiz gerekiyor.

Öyleyse tavsiye edilen tüketim tarihini geciktirirsek, bir ürün bozulmuş kabul edilebilir mi?

Markete girdiğinizde bir ürün alırken, üzerinde yazan bilgilerin hangisini okuyorsunuz?

Bakıp geçtiğimiz, çoğu zaman dikkat bile etmediğimiz bu tarihler, aslında almadan önce dikkat etmemiz gereken en önemli bilgileri barındırıyor. Bir ürünün son kullanma tarihine bakmadan tüketmek, önemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Özellikle ürünlerin üzerinde yazan tarihlerde “SKT” ve “TETT” yazısını görürüz. Bu ikisi, genellikle aynı sanılsa da birbirlerinden çok farklı. Çünkü üzerinde TETT yazan bir ürün, yazan tarih geçmiş olsa bile bozulmayabilirken SKT yazısı, bu durumun aksini yansıtıyor.

Bu ikisinin arasındaki fark tam olarak bilinmediği için ürünler, henüz tüketilebilir durumda olsalar da çöpe gidiyor.

Bazen ürünün üstünde yazan tavsiye edilen tüketim tarihi erken bir tarihken son kullanma tarihi daha geç olabiliyor. Böyle bir durumda tüketici, tavsiye edilen tüketim tarihine bakıp “tarihi geçmiş” zannederek çöpe atıyor. Oysa o ürün, hâlâ tüketilebilir durumda; birkaç durum dışında!

Aslında ikisinin arasındaki fark çok basit: Gıda mevzuatına göre mikrobiyolojik olarak bozulma riski taşıyan ürünlere “son kullanma tarihi” yazılıyor. Mikrobiyolojik olarak bozulma riski bulunmayan ürünlere ise “tavsiye edilen tüketim tarihi” yazılıyor.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tüketmek sakıncalıdır.

Üründe bir deformasyon, bozulma ya da gözle görülür bir fark olmasa bile bu tarihe dikkat etmek, sağlık risklerinin önüne geçebilir. Fakat aynı durum, tavsiye edilen tüketim tarihi için geçerli değil. Çünkü “TETT” yazısının yer aldığı gıdalar, uygun şartlarda muhafaza edilirse bozulmasının önüne geçilebilir. Belirtilen tarih geçtiğinde bozulmaz, ancak besin değeri ve kalitesi azalır.

Paketi açılmamış gıdalarda ise besin değerinde bir azalmanın olmaz. “TETT” ibaresi, ürünün en lezzetli ve kaliteli zamanını belirtmek için basılır. Bu yüzden artık ürün alırken, bu ibarelere dikkat etmeniz sağlığınız açısından oldukça faydalı olacak.

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