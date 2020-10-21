Smartisan, Amiral Gemisi Telefonu Nut R2'yi Duyurdu

Çinli teknoloji şirketi Smartisan, yeni amiral gemisi telefonu Nut R2'yi duyurdu. Oldukça etkileyici özelliklere sahip olan bu akıllı telefon, 16 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar da depolama alanı sunuyor. Telefon, 11 Kasım'da Çin pazarına sunulacak.

Zaman zaman duyurduğu akıllı telefonlarla dikkat çekmeyi başaran Çinli teknoloji şirketi Smartisan, "Nut R2" olarak isimlendirdiği amiral gemisi yeni telefonunu duyurdu. Dikkat çeken özelliklere sahip olan telefon, Çinli teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Nut R2, 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip. 90 Hz tazeleme oranına sahip olan bu amiral gemisi telefon, sahip olduğu 180 Hz dokunmatik hassasiyet oranıyla da etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Delikli bir yapıda olan bu AMOLED ekranın üzerinde ise 20 MP çözünürlük sunan bir ön kamerası bulunuyor.

Karşınızda Smartisan Nut R2

Smartisan'ın yeni amiral gemisi telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 865 işlemcisinden güç alıyor. Bu güçse 16 GB'ye kadar RAM, 512 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Şirket, amiral gemisi telefonunun Android tabanlı arayüz "Smartisan OS 8.0"le birlikte geldiğini ifade ediyor. Ayrıca Nut R2, DTS ses teknolojisi destekli stereo hoparlörlerinin yanı sıra 55 watt hızlı şarj desteğine sahip olan 4510 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olarak karşımıza çıkıyor.

Telefonun arka kısmına baktığımız zaman ise dikdörtgen yapıdaki dörtlü kamera kurulumunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 108 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve 5 MP de makro kamera bulunuyor. Smartisan Nut R2, 3x optik, 30x hibrit yakınlaştırma yapabiliyor olmasına ek olarak 8K çözünürlükte çekimler gerçekleştirebiliyor.

Smartisan Nut R2 teknik özellikleri

Ekran: 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ (2340 x 1080), 90 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED

6.67 inç büyüklüğünde FHD+ (2340 x 1080), 90 Hz tazeleme oranına sahip AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865

Qualcomm Snapdragon 865 RAM: 8 GB, 12 GB ya da 16 GB (LPDDR5)

8 GB, 12 GB ya da 16 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1)

128 GB, 256 GB ya da 512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 13 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 55 watt hızlı şarj destekli, 4,510 mAh

55 watt hızlı şarj destekli, 4,510 mAh Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, NFC

5G, Wi-Fi 6, NFC İşletim Sistemi: Android tabanlı Smartisan OS 8.0

Smartisan yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Nut R2, siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğinde satın alınabilecek. Ancak beyaz renkli Nut R2, sadece 2.000 adet üretilecekmiş. Ayrıca tüketiciler, güneş ışığına maruz kaldığında arka katmanda bir doku gösteren özel bir Nut R2'ye de sahip olabilecekler. Bu özel sürüm, "Revolution 2 Light Shine Special Edition" olarak isimlendiriliyor. Peki, 11 Kasım'da piyasaya sürülecek bu akıllı telefonun fiyatları nasıl olacak?