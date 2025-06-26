Facebook'un kuruluşunu anlatan The Social Network'un devam filmi geleceği açıklandı. Filmin ilk detayları, senaristi ve yönetmeni de belli oldu. İşte bilmeniz gerekenler.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook’un kuruluşunu anlatan Social Network filmi, 2010 yılında vizyona girmiş ve büyük beğeni toplamıştı. David Fincher’ın yönettiği, Jesse Esienberg’ün Mark Zuckerberg’ü oynadığı yapım, 3 Oscar ödülü de almayı başarmıştı.

Şimdi ise Social Network hakkında hiç kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Deadline tarafından paylaşılan bilgilere göre Social Network’un devam filmi çekilecek. Film hakkında ilk bilgiler de paylaşılmış durumda.

İlk filmi yazan Aaron Sorkin, bu filmi hem yazıp hem yönetecek. Facebook’un toplum üzerindeki olumsuz etkilerine odaklanacak

*Social Network (2010)

Pyalaşılan bilgilere göre bu filmde David Fincher’ı yönetmen olarak görmeyeceğiz. Onun yerine ilk filmin senaryosunu kalem alan Aaron Sorkin, ikinci filmi hem yazacak hem de yönetecek. Maalesef kadrosu hakkında bilgi yok. Oyuncular gibi detaylar belli değil. Jesse Eisenberg’ün tekrar Zuckerberg olarak dönüp dönmeyeceği de belirsiz.

Film hakkında herhangi bir resmî detay paylaşılmasa da bazı iddialar var. Buna göre direkt bir devam filmi olmaktan ziyade yine Facebook’u temel alan ancak daha da ileri yılları anlatacak bir yapım olabilir. Hatta The Hollywood Reporter’ın söylediğine göre Wall Street Journal’ın “Facebook Dosyaları” isimli makale serisinden ilham alabilirmiş. Yani filmde Facebook’un, özellikle gençler olmak üzere topluma olumsuz etkileri gibi konuların işlendiğini görmemiz muhtemel. Belki seçimlere olan etkileri de konu alınabilir.

Social Network’ün devam filmi hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar. Çekimlerin ne zaman başlayacağı, ne zaman vizyona gireceği, kadro detayları gibi konular hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.