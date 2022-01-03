2021 Yılında İkinci El Otomotiv Sektöründe Neler Yaşandı?

Arabam.com, 2021 yılı ikinci el otomotiv sektörü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere baktığımızda, 2021 yılında satışa çıkan ikinci el otomobillerin genelde manuel şanzımana ve dizel motora sahip olduğunu görüyoruz. Peki en çok ilan verilen marka ve modeller neydi?

2021 yılı, otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Çip kıtlığı nedeniyle sıfır model araçlara ulaşılamaması ve buna bağlı olarak yükselen ikinci el otomobil fiyatları, otomobil satın almak isteyen vatandaşların heveslerini kursaklarında bıraktı. Ancak satışlar, çok ciddi oranda düşmüş olsa da hiçbir zaman sıfıra düşmedi. Peki 2021 yılında ikinci el otomotiv sektöründe nasıl bir rüzgar esti?

Türkiye'deki popüler ikinci el otomotiv satış platformlarından arabam.com, 2021 yılının genelini kapsayan son verilerini yayınladı. Yapılan açıklamalar, 2021'de en çok tercih edilen ikinci el araç modellerini, motor ve şanzıman seçeneklerini, araçların yakıt türlerine göre dağılımlarını ve diğer istatistikleri ortaya koyuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, 2021 yılı ikinci el otomotiv sektörünün detaylarına yakından bakalım.

2021'de en çok ilan verilen otomobil markası Renault oldu

2021 yılında verilen ilanların tümünü analiz eden arabam.com'a göre geçtiğimiz yıl en çok ilan verilen otomobil markası Renault oldu. Öyle ki tüm ilanların yüzde 20'sini Renault oluşturuyordu. Bu markayı yüzde 18 ile Fiat, yüzde 16 ile Volkswagen, yüzde 12 ile Ford, yüzde 10 ile Opel, yüzde 7 ile Hyundai, yüzde 6 ile Peugeot, yüzde 5 ile Toyota, yüzde ile Citroen ve yine yüzde 3 ile de Honda takip etti. Peki modeller bazında nasıl bir tablo ile karşılaştık?

Renault Clio ve Fiat Egea, 2021'de zirvedeydi

İlanlara model bazında bakacak olursak; ilanların yüzde 12'sinin Renault Clio, yüzde 12'sinin Fiat Egea'dan oluştuğunu görüyoruz. Bu iki modeli yüzde 11'lik ilana çıkma oranı ile Opel Astra, Renault Megane ve Renault Fluence takip etti. 2021'de ilana çıkan araçların yüzde 10'u Ford Focus olarak kayıtlara geçerken yüzde 9'u Volkswagen Passat, yüzde 9'u Toyota Corolla, yüzde 7'si Honda Civic, yüzde 7'si de Volkswagen Polo'dan oluşuyordu.

İkinci elde manuel vites ağırlığı devam ediyor

Türkiye'de satın alınan sıfır otomobillerin büyük bir çoğunluğu otomobil vites. Ancak ikinci elde durum tam tersi. Arabam.com'un istatistiklerinde 2021'de satışa çıkarılan ikinci el araçların yüzde 67'si manuel şanzımana sahipti. Araçları motor hacimlerine göre incelediğimizde ise ağırlığın 1401-1600 cm3 kategorisinin öne çıktığını görüyoruz. Öyle ki ilanların yüzde 52'si, 1.4 ila 1.6 litre arasındaki motorlara sahipti.

2021'de ilana çıkarılan ikinci el otomobillerin yüzde 55'i dizel motora sahip. Yüzde 26'sında LPG yer alırken yüzde 19'luk kesimse benzinli motora sahipti. Araçların fiyat aralıklarına baktığımızda ise sığılmanın 50 bin 1 TL ila 200 bin TL aralığında olduğunu görüyoruz. Öyle ki yıl boyunca ilana koyulan araçların yüzde 26,8'i 50 bin 1 TL-100 bin TL aralığındaydı. Bu fiyat aralığını yüzde 24,2 ile 100 bin 1 TL-150 bin TL bandındaki araçlar takip etti. Araçların yüzde 14,6'sının fiyatı ise 150 bin 1 TL-200 bin TL aralığında yer aldı...