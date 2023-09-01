PlayStation Plus'ın yıllık fiyatlarına zam geleceği duyurulduktan sonra birçok oyunsever aboneliklerini yenilemeye koştu. Ancak iddiaya göre Sony, abonelikleri yenilemeye sınır getirdi.

Sony, geçtiğimiz günlerde korkulan açıklamayı yapmış ve aylık abonelik sistemi PlayStation Plus’ın yıllık fiyatlarına tüm dünyada zam geleceğini duyurmuştu. 6 Eylül’de yürürlüğe girecek zam, ABD’de %35 oranında idi. Türkiye’yle ilgili ise herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

Sony’nin bu zam kararının ardından tahmin edebileceğiniz gibi oyuncular yıllık aboneliklerini yenilemeye koştu. Ancak gelen iddialar, şirketin bu konuda sınırlama uyguladığını gösterdi.

PS Plus yenilemelerinin en fazla 2025'e kadar yapılabildiği iddia ediliyor

Oyun geliştiricisi Tayfun Kumaş, paylaştığı bir ekran görüntüsünde PS Plus abonelikleriyle ilgili bir iddiayı yayınladı. Kime ait olduğu bilinmeyen konuşmada, Sony’nin yıllık abonelikleri yenilemeye 9 Eylül’e kadar kısıtlama getirdiği iddia ediliyor. Ayrıca Kısıtlamanın 29 Ağustos’ta başladığı ve 6 Eylül’de (Sony’nin küresel zam için açıkladığı tarih) Türkiye’de ciddi bir fiyat artışı yaşanacağı iddiası da yer alıyor.

Bugün sosyal medyadan onlarca Türk oyunsever, aboneliklerini yenilemeye çalıştıklarında sorunla karşılaştıklarını bildirmişti. Paylaşımlarda direkt üyelik alınmasına izin verilmediğini söyleyenler bile vardı. Ancak çoğu iddia, şirketin üyeliği 2025’ten sonrasına uzatmaya izin vermediği yönündeydi. Hiç sorun yaşamadığını söyleyenlerin olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Yani şu an için kesin bir şey yok.

Sony’nin kısıtlamayla ilgili resmi bir açıklaması bulunmasa da gelen tüm bilgiler, bir kısıtlamanın bir ihtimal uygulanıyor olabileceğini gösteriyor. Bu da geçtiğimiz haftalarda 27 yıllık PS Plus aboneliği alan arkadaş aslında çok mantıklı bir hareket yapmış demek oluyor.

PS Plus zammının Türkiye’ye nasıl yansıyacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak dolar kurunun yükselişi ve uzun süredir zam gelmemesi, %35’ten çok daha büyük bir fiyatla karşılaşma ihtimalimizi güçlendiriyor.