Sony, PlayStation ve PC'de kullanılabilecek yeni dövüş çubuğu FlexStrike'ı yayımladığı yeni video ile resmî olarak tanıttı.

Sony'nin aylar önce PlayStation oyuncuları için duyurduğu ve "Project Defiant" kod adına sahip olan ürünü bugün resmî olarak resmî adıyla tanıtıldı. Bu yeni dövüş çubuğunun adının FlexStrike olduğu ve 2026 yılında geleceği açıklandı.

Yeni tanıtım videosuyla birlikte açıklanan FlexStrike, hem kablolu hem de ultra düşük gecikmeli kablosuz bağlantı sunuyor. İçinde şarj edilebilir pili var ve yanında taşıma çantası da geliyor. Yani ister evde ister bir turnuvada kullanacak olun, yanınızda kolayca taşıyabileceksiniz.

FlexStrike tanıtım videosu:

FlexStrike kablosuz dövüş çubuğu, yüksek kaliteli özel tasarım dijital çubuk, mekanik anahtarlı düğmeler, alet gerektirmeyen değiştirilebilir sınırlayıcı kapaklar (kare, daire ve sekizgen) ve dövüşte kalmanızı sağlamak için dayanıklı ergonomik tasarıma sahip. Sony, tamamının dövüş oyunlarında daha rahat ve hassas kontrol sunması için özel olarak tasarlandığını söylüyor.

PS5 ya da PC’ye USB dongle ile kablosuz bağlanabileceği gibi dilerseniz USB-C kabloyla da kullanabileceksiniz. Aynı anda hem FlexStrike hem de DualSense kontrol cihazı da bağlanabilecek.

FlexStrike, ilk kez EVO 2025 turnuvasında görücüye çıkacak ama ne yazık ki sadece sergilenmek için orada bulunacak, yani denemek mümkün olmayacak. Ürünün çıkış tarihi de hâlâ net değil ama 2026’ya doğru daha fazla detay öğrenmemiz muhtemel.