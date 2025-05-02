Sony'nin bu ay içerisinde duyurmasını beklediğimiz yeni telefonu Xperia 1 VII, Geekbench testinde göründü. Telefonun üst düzey özellikleri, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, eskisi kadar aktif olmadığı akıllı telefon pazarı için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; "Xperia 1 VII" isimli yeni akıllı telefon, çok büyük olasılıkla bu ay içerisinde duyurulacak ve gelen son haberler, bu telefonun hiç fena olmayacağını gözler önüne seriyor.

Geekbench testine giren Sony Xperia 1 VII'nin bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış durumda. Bu özelliklere baktığımızda telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alacağını rahatlıkla görebiliyoruz. 12 GB RAM ile donatılacak telefon, tahmin edilebileceği üzere Android 15 ile çalışacak.

Sony Xperia 1 VII'in Geekbench sonuçları şu şekilde:

Sony'nin şu an için "XQ-FS54" şeklinde kodladığı amiral gemisi telefonu, girdiği tek çekirdekli testlerde 2.967, çok çekirdekli testlerde ise 9.017 puan almayı başardı. Sony Xperia 1 VII, bu sonuçlara göre piyasadaki en güçlü akıllı telefonlar listesinde zirveye oynayacak.

Sony Xperia 1 VII tasarımı böyle olacak:

Sony Xperia 1 VII, oldukça şık bir tasarıma sahip olacak. Apple ve Samsung gibi keskin hatlara sahip olan bir tasarım dilinin benimseneceği telefonun arka kısmında üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Sony Xperia 1 VI, Mayıs 2024'te piyasaya sürülmüştü. Hâl böyle olunca yeni telefon, artık çok yakın bir gelecekte duyurulacak gibi görünüyor. Bakalım Sony, özellikleriyle dudak ısırtacak bu telefon için kaç para isteyecek...