Ülkemizde önceden mahkeme kararı ile yapılan soyadı değişiklikleri artık mahkemeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden başvuru yapılarak halledilebilecek. Boşanmış kadınlar veya soyadından memnun olmayan kişiler, e-Devlet üzerinden soyadı değişikliği başvurusunda bulunabilir.

İçişleri Bakanlığı tarafından e-Devlet üzerinden vatandaşlara sunulan hizmet sayısı son 2 yılda 51'den 256'ya çıkarılmıştır. Bu hizmetlerin 147'si vatandaşa, 40'ı özel sektöre ve 69'u da kamu kurumlarına sunuluyor. Her geçen gün bünyesine yeni bir hizmet katan e-Devlet şimdi de bünyesine “soyadı değişikliği” hizmetini ekledi.

Önceden mahkeme kararı ile yapılan soyadı değişikliği artık Nüfus Müdürlüklerinde kolaylıkla yapılabilecek. Bunun için vatandaşların öncelikle e-Devlet üzerinden soyadı değişikliği başvurusu yapması gerekiyor. Vatandaşlar başvuruları onaylandıktan sonra randevu saatine göre Nüfus Müdürlüğüne gitmesi gerekiyor. Ayrıca boşandığı için soyadını değiştirmek isteyen kadınlar boşanma belgeleriyle birlikte mahkemeye gitmeden soyadını değiştirebilecek. İstenen belge sayılarındaki azalma sayesinde vatandaşlar işlemlerini kolayca halledebilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması ya da Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması" ve "Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması" hizmetleri ile yeni evlenen veya kocasından boşanmış kadınlar kullandıkları veya kullanacakları soyadına ilişkin başvuruları, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla yapılabilecek.

e-Devlet üzerinden yapılan diğer işlemler nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığına ait silah taşıma veya bulundurma ruhsatı işlemleri ile yivsiz av tüfeği konusunda satıcılık belgesi verilmesi, fabrika veya imalathanelere faaliyet / kuruluş izni verilmesi, satın alma belgesi düzenlenmesi gibi hizmetleri de e-Devlet kapısından yapabiliriniz. Ayrıca aile soy geçmişinizi inceleyebilir ve ehliyet, pasaport gibi işlemlerinizin takibi yapabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra hakkınızda açılan bir dava var mı onları kontrol edip adli sicil kaydınızı çıkarabilirsiniz.