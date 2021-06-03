SpaceX Tesla Roadster, Standart Model ile Karşılaştırıldı

Slav Popovski isimli bir mühendis, Tesla'nın 1,1 saniyede 100 km/sa hıza ulaşan SpaceX paketli Roadster modeli ile normal Roadster'i veriler üzerinde karşılaştırdı ve bir simülasyon oluşturdu. SpaceX'in roketlerindeki itiş sistemini yalnızca 1 saniyeliğine aktif eden mühendis, bu 1 saniyenin bile SpaceX Roadster'i nasıl "uçurduğunu" gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Tesla'nın yaklaşmakta olan süper otomobili Roadster'in SpaceX paketi ile 100 km/sa hıza yalnızca 1,1 saniyede ulaşabileceğinden bahsetmiştik. Bu etkileyici ivme, aracın arka koltuklarının sökülüp, bunun yerine SpaceX'in roketlerinde de kullanılan itiş sisteminin araca entegre edilmesiyle sağlanıyordu.

Tesla'nın Roadster modelinin standart versiyonu, 100 km/sa hıza 1,9 saniyede ulaşabiliyor. Yani aslında, aracın SpaceX itiş sistemine sahip olmayan versiyonu bile görülmemiş derecede hızlı. Hal böyle olunca da Slav Popovski isimli bir mühendis, bu iki versiyon arasında ne gibi bir fark olacağını simüle etmek istedi. Mühendisin oluşturduğu simülasyon, gerçekten de etkileyici düzeydeydi.

Roket destekli Roadster, 400 metre mesafede standart modele 1 saniye fark atıyor

Popovski, oluşturduğu simülasyonda SpaceX'in itiş sistemini, yalnızca kalkış sırasındaki 1 saniyeliğine aktif etti. Ancak bu bile aracın "uçmasına" imkan tanıdı. Öyle ki standart Roadster, 400 metrelik mesafeyi 8,8 saniyede tamamladı. SpaceX paketli Roadster ise aynı yolu 7.95 saniyede kat etmişti. Bu istatistik, yalnızca bu kısa mesafede bile SpaceX paketinin neredeyse 1 saniye önde gittiğini söylemek gerekiyor.

Elektrik motorlu araçların yaygınlaşması ve bu türde spor otomobillerin üretilmesi sürücülerin işini zorlaştırıyor. Çünkü elektrik motorlu süper araçların yüksek ivmeyi kontrol etmek bile herkesin harcı değil. Bahsettiğimiz ivmenin bir aracı 1,1 saniyede 100 km/sa hıza ulaştırdığını düşündüğümüzde, Tesla'nın bu süper otomobil için bazı ekstra güvenlik tedbirleri alabileceğini söylemek gerekiyor. Ancak şimdilik bu konuyla ilgili bir gelişme söz konusu değil.

Standart Roadster ile SpaceX Roadster'in karşılaştırıldığı simülasyon