Marvel’s Spider-Man, En Başta PS 4 Özel Olmayacakmış

PlayStation’un sevilen oyunlarından Marvel’s Spider-Man, aslında PlayStation özel olmayacakmış, hatta Insomniac değil başka bir firma tarafından geliştirilecekmiş. İşte Spider-Man’in reddediliş hikâyesi.

Insomniac Games şirketinin geliştirdiği, ilk olarak 2018 yılında PlayStation 4 için özel olarak piyasaya sunulan Marvel’s Spider-Man oyunu, tüm oyun dünyasını sallamıştı ancak aynı sene çıkan God of War ve Red Dead: Redemption 2 gibi efsaneler de piyasaya sürüldüğü için ödüller konusunda şanssız olmuştu.

Daha sonra PlayStation 5’in çıkmasıyla birlikte oyunun Remastered sürümü ve devam ek paketi Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ile de tam bir PlayStation efsanesine dönüştü. Oyunun hiçbir zaman başka platformlara çıkmayacağını biliyoruz. Ancak aslında Spider-Man’in başka bir platforma özel olarak sunulduğunu biliyor muydunuz?

Marvel’s Spider-Man, aslında ilk olarak Microsoft Xbox’a da sunulmuş

Marvel Games'in başkanı Jay Ong, ilginç itiraflarda bulundu. Marvel, ilk olarak hem Sony hem de Microsoft ile aynı anda görüşmeye başlamış. Hatta ondan önce Marvel Games, Ong’un dediğine göre Spider-Man’in geliştirilmesi için Insomniac Games’ten önce Activision ile görüşmüş ancak Activision projede gelecek görmediği için reddetmiş.

Daha sonra Insomniac ile anlaşan Marvel, Microsoft ve Sony ile görüşmelerde bulunmuş ancak Microsoft teklifi geri çevirmiş çünkü harici bir firmanın özel oyununu bünyesine katmak istemektense kendi bünyesindeki şirketler ile özel oyunlar geliştirmek istemiş.

Marvel Games'in lideri, Ağustos 2014'te eski Sony yöneticileri Adam Boyes ve John Drake ile görüşmüş. Ong, Sony'ye "Bunun mümkün olduğuna, Batman Arkham'ı yenebileceğimize ve platformunuzun benimsenmesini sağlayabilecek en az bir oyun ve belki de birden fazla oyun yapabileceğimize inanıyorum" demiş.

Gerisi bildiğiniz gibi. Sony, Spider-Man’i PlayStation özel olarak bünyesine aldı ve bu, Sony’nin en büyük başarılarından biri oldu. Siz Xbox’un Spider-Man’i reddedişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.