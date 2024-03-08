Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa aracısı Midas'a 27,7 milyon TL idari para cezası verdi. Şirketin, 10 farklı konuda ihlal yaptığı tespit edildi.

Türkiye'nin en büyük borsa aracı firmalarından Midas, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından dev bir cezaya çarptırıldı. Yapılan incelemelerde, Midas'ın 10 kural ihlali yaptığı tespit edildi. Borsa aracısı, bu ihlaller nedeniyle 27,7 milyon TL para cezası ödeyecek.

Midas ile ilgili açıklama, SPK'nın "2024-14" sayılı bülteninde yapıldı. SPK, "Midas Menkul Değerler AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı ve bir tablo paylaşıldı. İşte bu tabloda, Midas'ın 10 ihlali ve bu ihlaller karşılığında aldığı idari para cezaları bulunuyordu.

İşte Midas'ın 27,7 milyon TL para cezası almasına neden olan ihlaller

İhlal Nedeni Uygulanan Para Cezası Aracı kurumun emir iletim sistemine ilişkin sistem yedeğinin mevzuattaki şartları sağlamaması 5.833.734 TL Aracı kurumun bilgi sistem altyapısında muhtelif tarihlerde aksaklıklar ortaya çıkması 1.944.578 TL Aracı kurum tarafından adres teyidi gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması 3.000.000 TL Aracı kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile hesap açarken yapılması zorunlu görüntülü görüşme gerçekleştirilmeksizin sözleşme ilişkisi kurularak müşterilere hesap açılması ve işlem yaptırılması 4.500.000 TL Aracı kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında mevzuata uygun olmayan belgelerin kabul edilmesi 1.500.000 TL Aracı kurum tarafından uzaktan kimlik tespiti ile gerçekleştirilen hesap açılışlarında NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisini kullanma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 1.000.000 TL Aracı kurumun müşterilerine uygunluk testi gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olması 4.500.000 TL Aracı kurumun zaman damgası kullanımında mevzuata aykırı davranılması 1.500.000 TL Aracı kurumun sosyal medya hesapları aracılığıyla yaptığı paylaşım ve açıklamalarda mevzuata aykırı davranılması 3.000.000 TL Aracı kurumun iç kontrol sisteminde aksaklıklar tespit edilmesi 1.000.000 TL TOPLAM 27.778.312 TL

SPK'nın "2024-14" sayılı bültenine buradaki bağlantıdan ulaşılabilir.