Her hafta bir yayıncı indirimiyle karşımıza çıkan Steam, şimdi de ikonik şirket Square Enix’in oyunlarına özel bir kampanya başlattı. Etkinlikte Final Fantasy serisi başta olmak üzere birçok Square Enix oyunu indirime girdi.
%85’lere varan indirim sunan “Square Enix Kış İndirimi” isimli kampanya, 19 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek. Fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Steam'in Square Enix indiriminde fiyatı düşen bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Final Fantasy VII Rebirth (Ön sipariş)
|54,99 dolar
|38,49 dolar (%30)
|Final Fantasy XVI
|39,99 dolar
|29,99 dolar (%25)
|Final Fantasy VI
|13,99 dolar
|10,49 dolar (%25)
|Final Fantasy VII
|9,49 dolar
|3,79 dolar (%60)
|Final Fantasy VIII
|9,49 dolar
|3,79 dolar (%60)
|Life is Strange: Double Exposure
|39,99 dolar
|27,99 dolar (%30)
|Life is Strange: True Colors
|44,99 dolar
|13,49 dolar (%70)
|Life is Strange Remastered
|31,99 dolar
|12,79 dolar (%60)
|Visions of Mana
|44,99 dolar
|31,49 dolar (%30)
|Power Wash
|19,99 dolar
|13,99 dolar (%30)
|Just Cause 3
|15,99 dolar
|2,39 dolar (%85)
|Just Cause 4 Reloaded
|23,62 dolar
|4,91 dolar (%79)
|Outriders
|15,99 dolar
|7,99 dolar (%50)
|Sleeping Dogs: Definitive Edition
|15,99 dolar
|2,39 dolar (%85)
|Forspoken
|69,99 dolar
|20,99 dolar (%70)
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayın.