Steam, Square Enix oyunlarında indirim başlattı. Kısa süreli kampanyada %85'lere varan oranda fırsatlar bulunuyor.

Her hafta bir yayıncı indirimiyle karşımıza çıkan Steam, şimdi de ikonik şirket Square Enix’in oyunlarına özel bir kampanya başlattı. Etkinlikte Final Fantasy serisi başta olmak üzere birçok Square Enix oyunu indirime girdi.

%85’lere varan indirim sunan “Square Enix Kış İndirimi” isimli kampanya, 19 Aralık Perşembe gününe kadar devam edecek. Fiyatı düşen oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam'in Square Enix indiriminde fiyatı düşen bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Final Fantasy VII Rebirth (Ön sipariş) 54,99 dolar 38,49 dolar (%30) Final Fantasy XVI 39,99 dolar 29,99 dolar (%25) Final Fantasy VI 13,99 dolar 10,49 dolar (%25) Final Fantasy VII 9,49 dolar 3,79 dolar (%60) Final Fantasy VIII 9,49 dolar 3,79 dolar (%60) Life is Strange: Double Exposure 39,99 dolar 27,99 dolar (%30) Life is Strange: True Colors 44,99 dolar 13,49 dolar (%70) Life is Strange Remastered 31,99 dolar 12,79 dolar (%60) Visions of Mana 44,99 dolar 31,49 dolar (%30) Power Wash 19,99 dolar 13,99 dolar (%30) Just Cause 3 15,99 dolar 2,39 dolar (%85) Just Cause 4 Reloaded 23,62 dolar 4,91 dolar (%79) Outriders 15,99 dolar 7,99 dolar (%50) Sleeping Dogs: Definitive Edition 15,99 dolar 2,39 dolar (%85) Forspoken 69,99 dolar 20,99 dolar (%70)

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlar için buradaki bağlantıya tıklayın.