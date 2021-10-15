Geçtiğimiz hafta vizyona giren James Bond: No Time to Die filminin yönetmeni Cary Joji Fukunaga, Stanley Kubrick'in farklı sebeplerden dolayı yarım kalan Napoleon dizisi için senaryonun tamamlandığı açıkladı.

Stanley Kubrick, Waterloo Savaşı'nın destansı kahramanı Napoleon Bonaparte'ın filmi için 1969 yılında kolları sıvamış, ancak film daha başroller bile belli olmadan yapım şirketi MGM tarafından iptal edilmişti. Büyük ses getirmesi beklenen bu film, Kubrick'in 1999 yılında ölmesinden sonra yapay zeka teknolojisi ile yeniden hayata geçirilmeye çalışmış ancak başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

2016 yılında Jurassic Park gibi başarılı yapımların yönetmeni Steven Spielberg, HBO ve Cary Joji Fukunaga ortaklığında dizi için çalışmalara başladıklarını açıklamıştı. Yeni bir haberle birlikte True Detective, Maniac ve James Bond: No Time to Die filmlerinin yönetmeni Cary Joji Fukunaga, "Napoleon" dizisi için senaryonun tamamlandığını açıklamıştı.

"Napoleon" yaklaşık 50 yıl sonra hayata geçiriliyor

Dizi için Napoleon hakkında özel notlara, arşivlere ve afişlerine ulaşan başarılı yönetmen Cary Joji Fukunaga, Stanley Kubrick'in vizyonunu anlamak için kütüphanesine erişiminin olduğunu ve ailesiyle epey vakit geçirdiğini dile getirdi.

Yaklaşık 6 yıldır hazırlık sürecinde olan dizinin kaç sezon süreceği ve oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı henüz belli değil. Fukunaga'nın açıklamasına göre şu anlık dizi ile tamamlanan tek şey senaryo.