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Steam'den Hediye Vermeyi Kolaylaştıran Yeni Özellikler Geldi: Artık Hesap Açma Zorunluluğu Yok!

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Steam, dijital hediye kartı ve oyun hediye etme süreçlerini daha pratik hâle getiren yeni güncellemelerini duyurdu.

Steam'den Hediye Vermeyi Kolaylaştıran Yeni Özellikler Geldi: Artık Hesap Açma Zorunluluğu Yok!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam, platform kullanıcılarının arkadaşlarına ve aile üyelerine oyun kopyaları ile dijital hediye kartları göndermesini daha zahmetsiz hâle getirecek yenilikleri hayata geçirdi. Şirket, istek listesi entegrasyonlarıyla güçlendirdiği yeni hediye gönderme deneyiminde sınırları büyük ölçüde kaldırıyor. En dikkat çeken adımlardan biri ise misafir olarak satın alma özelliğinin kapsama alanının genişletilmesi oldu.

2024 yılında platforma eklenen misafir olarak satın alma seçeneği, önceleri yalnızca dijital hediye kartları ve donanım alımlarıyla sınırlı tutuluyordu. Güncelleme ile birlikte kullanıcılar artık Steam üzerinde yer alan herhangi bir oyunu hesap oluşturma zorunluluğu olmadan satın alabilecek. İster arkadaşınızın paylaştığı istek listesi bağlantısı üzerinden doğrudan satın alma yapın, isterseniz de alıcının e-posta adresini girerek sürpriz hediyenizi ulaştırın; Steam hesabı olmayan yakınlarınız bile size kolayca hediye gönderebilecek.

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Steam'den Hediye Vermeyi Kolaylaştıran Yeni Özellikler Geldi: Artık Hesap Açma Zorunluluğu Yok!
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Sadece e-posta girerek oyun hediye edilebilecek

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Hediyeyi göndermek istediğiniz kişinin Steam kullanıcı adını veya hesabını bilmeme sorunu da yeni güncellemeyle çözüme kavuşturuluyor. Dijital hediye kartları ve oyunlar, artık doğrudan alıcının e-posta adresine yönlendirilebiliyor. Alıcının Steam’e kayıtlı olduğu e-posta adresini bilmenize dahi gerek kalmadan, gönderilen e-postadaki bağlantı üzerinden alıcı hesabına giriş yapıp hediyeyi kabul edebiliyor.

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Ancak e-posta üzerinden yürütülen bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli kısıtlamalar bulunuyor. E-posta yoluyla iletilen hediyeler 30 gün içerisinde alıcı tarafından kabul edilmezse otomatik olarak iade ediliyor. Ayrıca bu tür hediyelerin ileri bir tarihte teslim edilmek üzere planlanamayacağı vurgulanıyor. Güvenlik ve bölgesel politika gereği, hediyeyi alan kişinin satın alan kişiyle aynı ülkede ikamet etmesi şartı aranıyor.

Bölgeler arası hediye gönderilebilecek

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Farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlar arasında hediye gönderimini kolaylaştırmak amacıyla bölgesel fiyatlandırma altyapısında da iyileştirmeye gidildi. Geçmişte daha yüksek fiyatların bulunduğu bölgelerdeki arkadaşlara oyun alabilmek için dijital hediye kartları kullanılıyor ve karşı tarafın bölgesindeki tam oyun fiyatının bilinmesi gerekiyordu. Artık oyunlar doğrudan hediye olarak gönderilebilecek ve Steam satın alma esnasında oyunun alıcının bulunduğu bölgedeki fiyatını otomatik hesaplayacak. Bu imkândan faydalanmak için hediye alacak kişinin Steam arkadaş listenizde bulunması yeterli oluyor.

İstek listesi bağlantılarında yapılan düzenlemeler de hediyeleşme süreçlerini esnek hâle getiriyor. Artık birinin istek listesinden doğrudan oyun hediye etmek veya dijital hediye kartı göndermek mümkün. Üstelik bu işlem için hediye alıcısıyla Steam üzerinde arkadaş olma şartı da aranmıyor. Kullanıcılar istek listelerini sadece belirli oyunları gösterecek şekilde filtreleyip paylaşabilirken, paylaşılan bağlantıya tıklayan bir yakın sepete ilerlediğinde alıcı bilgileri sistem tarafından otomatik dolduruluyor. Hediye alan kişiler bu adımların tamamında bir Steam hesabına sahip olmadan misafir satın alma seçeneğinden yararlanabiliyor.

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