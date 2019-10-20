Steam'deki Üç Büyük İndirimin Tarihi Belli Oldu

Steam Database, bu yıl Steam'de gerçekleşen üç indirimin tarihini ortaya çıkardı. Tarihleri ortaya çıkan indirimler Cadılar Bayramı İndirimi, Sonbahar İndirimleri ve Kış İndirimleri şeklinde oldu.

Oyuncuların yıllardır vazgeçemediği platform olan Steam, yıl içinde sunduğu birçok indirim fırsatıyla vazgeçilecek gibi durmuyor. Yayıncılara özel indirimlerin yanı sıra Steam’in en beklenilen indirimleri yıllık olarak düzenlenen indirimler. Bu tarihlerde Steam’deki birçok oyun, yeni çıkmış olsun yada olmasın, büyük oranda indirime giriyor.

Steam kullanıcılarının çoğu kütüphanesine birkaç oyun daha eklemek için bu büyük günleri bekliyor. Ancak Steam, yıllık indirim yapılacak tarihleri çıkış gününe kadar açıklamıyor ve bir sır olarak saklıyor. Ancak bugün Steam Database, önümüzde yaklaşan üç büyük Steam indiriminin tarihlerini ortaya çıkardı.

Önümüzdeki İndirimler ve Tarihleri

Steam Database’in yayınladığı bilgiye göre bu tarihlerin ortaya çıkmasını sağlayanlar oyun geliştiricileri. Steam Database’in sitesinde yer alan tarihler şu şekilde sıralanmış:

Cadılar Bayramı İndirimi: 28 Ekim - 1 Kasım

Sonbahar İndirimleri: 26 Kasım - 3 Aralık

Kış İndirimleri: 19 Aralık - 2 Ocak

Bu yıl indirimlerin başlayacağı tarihler, geçen seneki tarihlerle hemen hemen aynılar. Cadılar Bayramı ve Sonbahar indirimleri biraz kaymış olsa da Kış İndirimleri geçen seneyle aynı tarihte başlıyor.

Bu tarihlerin Steam tarafından duyurulmadığını tekrar hatırlatalım. Dolayısıyla bu günler değişikliğe de uğrayabilir, hiç doğru da olmayabilir. Ancak Steam Database, geçtiğimiz yıl yine indirim tarihlerini açıklamıştı ve doğru çıkmıştı. Eğer bu yıl tarihler değişecek olsa bile indirimlerin hangi zaman aralığında gelebilecek olduğunu biliyorsunuz. Bu tarihler fazla oynamaz.