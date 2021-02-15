25 Şubat'ta Steam'de Yayınlanacak Türk Yapımı VR Oyun

Steam, 25 Şubat'ta yepyeni bir VR oyununa ev sahipliği yapacak. Bağımsız Türk geliştiriciler tarafından geliştirilmekte olan "Naau: The Lost Eye" isimli bu oyun, kurgusal bir evrende enerji taşı çalınan Nauu isimli karakterin aksiyon dolu maceralarına odaklanıyor.

Her geçen gün biraz daha büyüyen video oyun sektörü, ülkemizdeki geliştiricilerin de ilgisini çekiyor. Bu bağlamda neredeyse her gün yeni bir Türk yapımı oyun ile karşılaşıyoruz. Üstelik bu oyunların gelecek vadediyor oluşları da oyun dünyasının dikkatinden kaçmıyor. Bu haberimizde ise sizlere, Gamebit Studio tarafından geliştirilmekte olan ve kısa bir süre sonra da Steam üzerinden ulaşabileceğiniz bir VR oyundan bahsedeceğiz.

Geliştirici ekibin planlamaları doğrultusunda 25 Şubat'ta erişime açılması beklenen oyun, "Naau: The Lost Eye" olarak isimlendiriliyor. Valve Index, HTC Vive ya da Oculus Rift gibi sanal gerçeklik ekipmanları ile oynanabilen oyun, oyuncular için benzersiz bir dünyada benzersiz bir deneyim vadediyor. Aksiyon dolu bir yapım olarak karşımıza çıkan Naau: The Lost Eye, grafikleriyle de oyuncuları etkileyebilecek gibi görünüyor.

Türk geliştiriciler tarafından artık son çalışmaların yürütüldüğü Naau: The Lost Eye, Naau isimli bir karakterin maceralarına odaklanıyor. Üç gizemli kişi, Nauu'ya ait olan bir enerji taşını çalmıştır ve Nauu da bu taşın peşine düşer. İşte yeraltı şehirleri, antik kentler ve görülmemiş yapılarla bezenmiş onlarca farklı mekanda geçen oyundaki amacınız, ipuçlarını toplayıp bulmacaları çözerek, çalınan enerji taşını bulmaya çalışmak. Ancak bu süreçte karşınıza çıkacak olan yaratıkları alt etmeniz ve taşın verdiği enerjiyi harici kaynaklar aracılığıyla sağlamanız gerekiyor.

Sanal gerçeklik ekipmanlarıyla oynanacak Naau: The Lost Eye, doğal olarak da sanal gerçeklik ekipmanlarını destekleyen bir sisteme ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda şirket, Intel Core i7-6700K işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 980 ekran kartının, bu oyunu yüksek ayarlarda oynatabileceğini ifade ediyor. Eğer sizler de Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan bu oyunla ilgili daha fazla bilgi sahibi olup, oyunu istek listenize eklemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Naau: The Lost Eye'ın Steam listeleme sayfasına ulaşabilirsiniz.

İşte Nauu: The Lost Eye için hazırlanan bir tanıtım videosu